Un accidente de tránsito, que tuvo por protagonistas a un vehículo utilitario y una moto de baja cilindrada, ocurrió en la tarde de éste domingo, pasadas las 17,30 horas, sobre la ruta nacional 22 a la altura de la localidad de Darwin.
Jornada de concientización en la plaza de Darwin
En el marco del Mes de la Concientización del Cáncer de Mama, se realizará una jornada de información y movimiento en la Plaza Central de Darwin.Regionales - Darwin28/10/2025
En la oportunidad se desarrolla un conversatorio con profesionales de la Salud, Sorteos Sorpresa y se realizará una Caminata por la Prevención
Quienes puedan están invitados a asistir con una prenda color rosa para visibilizar la causa y llevar equipo de mate para compartir un momento ameno.
La actividad tendrá lugar este Martes 28 a la 18 horas en la Plaza Central
El Municipio de Darwin, a través de la Dirección de Deportes, invita a toda la comunidad a celebrar el Día de la Madre con una tradicional y divertida tarde de Cicloturismo
Una vez más, la ESRN N° 135 de Darwin se lució con la realización de la 3ª Feria de Semillas “Recuperando sabiduría ancestral”, un encuentro que volvió a reunir a instituciones, productores y vecinos de todo el Valle Medio en torno a la educación ambiental, la soberanía alimentaria y el rescate de los saberes ancestrales.
El Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Victor Hugo Mansilla encabezaron una nutrida agenda de trabajo en Darwin, con un anuncio que significará un antes y un después para la región: el próximo 6 de noviembre se licitará la construcción del nuevo hospital con una inversión provincial superior a los $6.936 millones.
La comunidad educativa de la ESRN Nª 135 de Darwin esta organizando la “3ª Edición de la Feria de Semillas”, que se desarrollara el miércoles 8 de octubre de 9.30 a 17 horas en las instalaciones de la Escuela.
El Secretario de Desarrollo Humano de la provincia, Andrés Fredes, acompañado por la Delegada de Valle Medio Betania Maureira y el intendente de Darwin visitaron el taller de costura.
La Municipalidad de Darwin anuncio una nueva jornada de castraciones masivas para perros y gatos.
La Municipalidad de Darwin informa que el próximo jueves 11 de septiembre se realizará una jornada de atención oftalmológica, una excelente oportunidad para que los vecinos cuiden su salud visual.
En la noche de este sábado, alrededor de las 20:50, se registró un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 250, en proximidades de la rotonda de acceso a Lamarque. En el hecho estuvieron involucrados dos vehículos: un Renault Mégane conducido por una mujer oriunda de Pomona, y un Renault 18 en el que se trasladaba un hombre junto a su hijo menor de edad.
En pleno enero esperaron 15 horas a la grúa con un calor sofocante: el seguro deberá responderRegionales27/10/2025
Una mujer que viajaba desde Choele Choel hacia Viedma sufrió un desperfecto mecánico en la ruta Nacional 250, cerca de Pomona. Eran las 5 de la tarde, en pleno enero. El calor era sofocante, la temperatura superaba los 40 grados.
Las elecciones legislativas dejaron como resultado dos senadores y un diputado para fuerza Patria y un senador y un diputado para la libertad avanza, mientras que el partido provincial no pudo sostener bancas en el congreso nacional. El debut de la boleta única papel fue implementada con éxito, tanto para la votación que fue más rapida, como para la carga de datos provisorios.