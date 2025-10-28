Jornada de concientización en la plaza de Darwin

En la oportunidad se desarrolla un conversatorio con profesionales de la Salud, Sorteos Sorpresa y se realizará una Caminata por la Prevención



Quienes puedan están invitados a asistir con una prenda color rosa para visibilizar la causa y llevar equipo de mate para compartir un momento ameno.



La actividad tendrá lugar este Martes 28 a la 18 horas en la Plaza Central