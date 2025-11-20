En el marco de las tareas de mantenimiento y optimización de los sistemas de riego que lleva adelante el Departamento Provincial de Aguas, personal técnico y operativo se encuentra trabajando en el sistema de Margen Norte en cercanías de Darwin.
El IUPA Darwin Celebro su 4° Promoción de Egresados
En el marco del acto por el Día de la Tradición, celebrado en el Club Social y Deportivo Darwin, la Escuela de Arte Popular del IUPA local celebró su cuarta promoción de egresados desde el inicio del programa en 2018.Regionales - Darwin20/11/2025
La nueva camada de maestros incluye a Rubén Gutiérrez (en Guitarra) y Daiana Ramírez (en Danzas Folclóricas) quienes estuvieron todo el año acompañados por el profesor Alejandro Mambrín y la profesora Mónica Linares respectivamente.
El acto se realizó con la presencia de banderas de ceremonia de escuelas y talleres culturales. La muestra anual, a cargo de alumnos de 1°, 2° y 3° año, fue el momento central: una emotiva presentación que rememoró los años de auge del Ferrocarril y su vital importancia en la comunidad de Darwin y la región.
La jornada cultural fue acompañada por el referente del IUPA en Valle Medio, Naldo Pérez, quien, junto a los músicos Pablo Navarrete y Flor Reyes, destacó el valor de la identidad rionegrina.
El intendente Víctor Hugo Mansilla recalcó la importancia del Programa Escuela de Arte Popular del IUPA, destacando el impulso que ha brindado a la cultura en la localidad, y felicitó a los egresados por su compromiso y dedicación.
Se realizó el acto de apertura de sobres para la construcción del nuevo hospital de Darwin, una obra que marcará un antes y un después para la región en materia de salud pública y que permitirá seguir garantizando un servicio de calidad, moderno y cercano para la comunidad. El flamante nosocomio contará con una inversión provincial de más de $6.900 millones.
En el marco del Mes de la Concientización del Cáncer de Mama, se realizará una jornada de información y movimiento en la Plaza Central de Darwin.
Un accidente de tránsito, que tuvo por protagonistas a un vehículo utilitario y una moto de baja cilindrada, ocurrió en la tarde de éste domingo, pasadas las 17,30 horas, sobre la ruta nacional 22 a la altura de la localidad de Darwin.
El Municipio de Darwin, a través de la Dirección de Deportes, invita a toda la comunidad a celebrar el Día de la Madre con una tradicional y divertida tarde de Cicloturismo
Una vez más, la ESRN N° 135 de Darwin se lució con la realización de la 3ª Feria de Semillas “Recuperando sabiduría ancestral”, un encuentro que volvió a reunir a instituciones, productores y vecinos de todo el Valle Medio en torno a la educación ambiental, la soberanía alimentaria y el rescate de los saberes ancestrales.
El Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Victor Hugo Mansilla encabezaron una nutrida agenda de trabajo en Darwin, con un anuncio que significará un antes y un después para la región: el próximo 6 de noviembre se licitará la construcción del nuevo hospital con una inversión provincial superior a los $6.936 millones.
La comunidad educativa de la ESRN Nª 135 de Darwin esta organizando la “3ª Edición de la Feria de Semillas”, que se desarrollara el miércoles 8 de octubre de 9.30 a 17 horas en las instalaciones de la Escuela.
Solo "daños materiales" fue la resultante de una colisión por alcance ocurrido pasado el mediodía del miércoles en Choele Choel.
El Intendente Municipal de Luis Beltrán, Robin del Río, junto al Ministro de Obras Públicas de la Provincia Alejandro Echarren recorrieron la obra de Repavimentación Urbana.
El kilómetro 262 de la ruta nacional 250, en cercanías de Pomona, se convirtió en escenario de un despiste que, en principio, solo trajo como consecuencia daños materiales y lesiones de carácter leve para el conductor del rodado.