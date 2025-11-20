El IUPA Darwin Celebro su 4° Promoción de Egresados

La nueva camada de maestros incluye a Rubén Gutiérrez (en Guitarra) y Daiana Ramírez (en Danzas Folclóricas) quienes estuvieron todo el año acompañados por el profesor Alejandro Mambrín y la profesora Mónica Linares respectivamente.



El acto se realizó con la presencia de banderas de ceremonia de escuelas y talleres culturales. La muestra anual, a cargo de alumnos de 1°, 2° y 3° año, fue el momento central: una emotiva presentación que rememoró los años de auge del Ferrocarril y su vital importancia en la comunidad de Darwin y la región.



La jornada cultural fue acompañada por el referente del IUPA en Valle Medio, Naldo Pérez, quien, junto a los músicos Pablo Navarrete y Flor Reyes, destacó el valor de la identidad rionegrina.



El intendente Víctor Hugo Mansilla recalcó la importancia del Programa Escuela de Arte Popular del IUPA, destacando el impulso que ha brindado a la cultura en la localidad, y felicitó a los egresados por su compromiso y dedicación.