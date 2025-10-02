Se viene una nueva edición de la “Feria de semillas” a Darwin

La comunidad educativa de la ESRN Nª 135 de Darwin esta organizando la “3ª Edición de la Feria de Semillas”, que se desarrollara el miércoles 8 de octubre de 9.30 a 17 horas en las instalaciones de la Escuela.

02/10/2025
Un evento organizado por docentes y estudiantes, con el fin de que los estudiantes puedan visualizar y llevar a cabo la organización de la feria, desde el contacto con guardianes de semillas, los procesos de secado y conservación de las mismas y la importancia de valorar esta práctica ancestral.


De la actividad participaran estudiantes del CET29 de Luis Beltrán, y del CEAER.

