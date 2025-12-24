Darwin tiene su primer cajero automático

Además se realizó la presentación de una ambiciosa obra de infraestructura vial realizada con fondos propios del municipio y la entrega de equipamiento clave para los Bomberos Voluntarios y el sistema de salud local. Acompañados por legisladores, intendentes del Valle Medio, autoridades del Banco Patagonia y una nutrida presencia de vecinos, los mandatarios celebraron un crecimiento que refleja el cumplimiento de compromisos asumidos y una visión estratégica de futuro.



Uno de los hitos más esperados por la comunidad fue la inauguración del cajero automático del Banco Patagonia, una gestión que demandó una inversión de 37.590.000 pesos. Este nuevo servicio permitirá a los darwinenses realizar operaciones bancarias en su propia localidad, evitando el traslado a ciudades vecinas. El tradicional corte de cintas estuvo a cargo del gobernador, el intendente y el gerente de negocios del Banco Patagonia, Mariano Manduca, quien destacó la misión de la entidad de "acercar el banco a la gente" y expresó su satisfacción por concretar esta atención en Darwin tras un largo proceso de gestión municipal.



En la misma jornada, se inauguró la obra integral de la calle Mariano Mangano, una de las arterias principales de Darwin. Con una inversión total de 109.358.800 pesos, ejecutada íntegramente con recursos municipales, la transformación incluyó 1.600 metros de adoquinado ($86.000.000), veredas de hormigón ($7.750.800), cordón cuneta ($5.074.000), accesos de hormigón armado ($6.000.000), badenes ($5.976.000) y tareas de forestación superiores a los dos millones de pesos. Esta obra no solo mejora la transitabilidad, sino que redefine la estética urbana de la localidad con estándares modernos de infraestructura.



La emoción se profundizó con la entrega sorpresa de una camioneta 4x4 cero kilómetro a los Bomberos Voluntarios, un vehículo valuado en 55 millones de pesos. Giovanna Gambarte, presidenta de la institución, recibió las llaves visiblemente conmovida, señalando que contar con una unidad de estas características era un objetivo que parecía inalcanzable y que fue posible gracias al impulso del intendente y el respaldo provincial. Asimismo, el sector de salud se vio fortalecido con la entrega de un teléfono celular para el equipo del CAPS, destinado a optimizar la comunicación en la atención primaria.



Durante su discurso, el intendente Mansilla, emocionado por su vínculo con el pueblo donde nació y se crió, afirmó que se ha cumplido con el 100% de los compromisos asumidos ante la comunidad. "Esto marca una huella para los que sigan adelante", sostuvo, agradeciendo el acompañamiento constante del gobernador Weretilneck. Por su parte, el mandatario provincial elogió la gestión de Mansilla, destacando que "año tras año le das a Darwin tu mirada de ciudad y lo que los vecinos necesitan", subrayando que el éxito de un gobierno depende de la visión del líder local en conjunto con sus instituciones. La jornada concluyó con un intercambio de presentes y un clima de orgullo compartido por los logros alcanzados. -