Darwin tiene su primer cajero automático
La localidad de Darwin en un acto, presidido por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el intendente Víctor Hugo “Curi” Mansilla, puso en funcionamiento el primer cajero automático de la localidad.Regionales - Darwin24/12/2025
Además se realizó la presentación de una ambiciosa obra de infraestructura vial realizada con fondos propios del municipio y la entrega de equipamiento clave para los Bomberos Voluntarios y el sistema de salud local. Acompañados por legisladores, intendentes del Valle Medio, autoridades del Banco Patagonia y una nutrida presencia de vecinos, los mandatarios celebraron un crecimiento que refleja el cumplimiento de compromisos asumidos y una visión estratégica de futuro.
Uno de los hitos más esperados por la comunidad fue la inauguración del cajero automático del Banco Patagonia, una gestión que demandó una inversión de 37.590.000 pesos. Este nuevo servicio permitirá a los darwinenses realizar operaciones bancarias en su propia localidad, evitando el traslado a ciudades vecinas. El tradicional corte de cintas estuvo a cargo del gobernador, el intendente y el gerente de negocios del Banco Patagonia, Mariano Manduca, quien destacó la misión de la entidad de "acercar el banco a la gente" y expresó su satisfacción por concretar esta atención en Darwin tras un largo proceso de gestión municipal.
En la misma jornada, se inauguró la obra integral de la calle Mariano Mangano, una de las arterias principales de Darwin. Con una inversión total de 109.358.800 pesos, ejecutada íntegramente con recursos municipales, la transformación incluyó 1.600 metros de adoquinado ($86.000.000), veredas de hormigón ($7.750.800), cordón cuneta ($5.074.000), accesos de hormigón armado ($6.000.000), badenes ($5.976.000) y tareas de forestación superiores a los dos millones de pesos. Esta obra no solo mejora la transitabilidad, sino que redefine la estética urbana de la localidad con estándares modernos de infraestructura.
La emoción se profundizó con la entrega sorpresa de una camioneta 4x4 cero kilómetro a los Bomberos Voluntarios, un vehículo valuado en 55 millones de pesos. Giovanna Gambarte, presidenta de la institución, recibió las llaves visiblemente conmovida, señalando que contar con una unidad de estas características era un objetivo que parecía inalcanzable y que fue posible gracias al impulso del intendente y el respaldo provincial. Asimismo, el sector de salud se vio fortalecido con la entrega de un teléfono celular para el equipo del CAPS, destinado a optimizar la comunicación en la atención primaria.
Durante su discurso, el intendente Mansilla, emocionado por su vínculo con el pueblo donde nació y se crió, afirmó que se ha cumplido con el 100% de los compromisos asumidos ante la comunidad. "Esto marca una huella para los que sigan adelante", sostuvo, agradeciendo el acompañamiento constante del gobernador Weretilneck. Por su parte, el mandatario provincial elogió la gestión de Mansilla, destacando que "año tras año le das a Darwin tu mirada de ciudad y lo que los vecinos necesitan", subrayando que el éxito de un gobierno depende de la visión del líder local en conjunto con sus instituciones. La jornada concluyó con un intercambio de presentes y un clima de orgullo compartido por los logros alcanzados. -
Darwin: avanzan obras para mejorar el suministro de agua de cara al veranoRegionales - Darwin08/12/2025
Aguas Rionegrinas está llevando adelante una serie de trabajos clave para reforzar el suministro de agua potable en Darwin, en coordinación con el Municipio que cedió una retroexcavadora para acelerar las tareas.
Cierre Anual de Talleres y Celebración Aniversario en la Feria MunicipalRegionales - Darwin27/11/2025
Este jueves 27 se vivirá una jornada de gran actividad y celebración en Darwin. Coincidiendo con la Feria Municipal, que cumple su primer año, la Plaza Central será el escenario de cierres de ciclo y muestras comunitarias.
En el marco del acto por el Día de la Tradición, celebrado en el Club Social y Deportivo Darwin, la Escuela de Arte Popular del IUPA local celebró su cuarta promoción de egresados desde el inicio del programa en 2018.
En el marco de las tareas de mantenimiento y optimización de los sistemas de riego que lleva adelante el Departamento Provincial de Aguas, personal técnico y operativo se encuentra trabajando en el sistema de Margen Norte en cercanías de Darwin.
Se realizó el acto de apertura de sobres para la construcción del nuevo hospital de Darwin, una obra que marcará un antes y un después para la región en materia de salud pública y que permitirá seguir garantizando un servicio de calidad, moderno y cercano para la comunidad. El flamante nosocomio contará con una inversión provincial de más de $6.900 millones.
En el marco del Mes de la Concientización del Cáncer de Mama, se realizará una jornada de información y movimiento en la Plaza Central de Darwin.
Un accidente de tránsito, que tuvo por protagonistas a un vehículo utilitario y una moto de baja cilindrada, ocurrió en la tarde de éste domingo, pasadas las 17,30 horas, sobre la ruta nacional 22 a la altura de la localidad de Darwin.
El Gobierno de Río Negro otorgará un incentivo especial para el personal de la Administración Pública que cumpla servicios durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. La medida fue dispuesta por el Gobernador Alberto Weretilneck y reconoce el esfuerzo de quienes garantizan la continuidad de los servicios esenciales en esta ocasión especial.
El viernes 19 de diciembre, desde las 20 horas, el Club Atlético Almafuerte realizó su Asamblea General Ordinaria en la sede social de República de Chile 365, en Choele Choel, con una destacada participación de socios y la presencia de empresarios, funcionarios públicos y dirigentes sectoriales y políticos.
