Cierre Anual de Talleres y Celebración Aniversario en la Feria Municipal

Este jueves 27 se vivirá una jornada de gran actividad y celebración en Darwin. Coincidiendo con la Feria Municipal, que cumple su primer año, la Plaza Central será el escenario de cierres de ciclo y muestras comunitarias.

Regionales - Darwin27/11/2025
IMG-20251127-WA0004

El evento se desarrollará en la Plaza Central de Darwin a partir de las 17:00 horas.


Espectáculos y Muestra Anual de Talleres de Cultura


La Municipalidad presentará la Muestra Anual de sus Talleres de Cultura, con alumnos exponiendo sus logros y ofreciendo espectáculos en vivo, incluyendo la participación de: Escuela de Música. Taller Municipal de Danzas Urbanas. Taller de Danzas Árabes. Taller de Zumba. Taller de Salsa y Bachata. Taller de Folklore.. IUPA Danzas


Además de la muestra cultural, el evento marcará otros cierres de formación importantes:


Escuela de Adultos Mayores (CENS N° 24): Hará el cierre de su ciclo lectivo 2025 en el marco de esta celebración.


CapaciArte: Se sumará el cierre anual del programa CapaciArte (Talleres de Oficios) del Valle Medio, llevado adelante por el Ministerio de Desarrollo Humano.


Se contará también con la activa participación de emprendimientos turísticos de la localidad, que estarán ofreciendo sus servicios a los presentes.

