Cierre Anual de Talleres y Celebración Aniversario en la Feria Municipal

El evento se desarrollará en la Plaza Central de Darwin a partir de las 17:00 horas.



Espectáculos y Muestra Anual de Talleres de Cultura



La Municipalidad presentará la Muestra Anual de sus Talleres de Cultura, con alumnos exponiendo sus logros y ofreciendo espectáculos en vivo, incluyendo la participación de: Escuela de Música. Taller Municipal de Danzas Urbanas. Taller de Danzas Árabes. Taller de Zumba. Taller de Salsa y Bachata. Taller de Folklore.. IUPA Danzas



Además de la muestra cultural, el evento marcará otros cierres de formación importantes:



Escuela de Adultos Mayores (CENS N° 24): Hará el cierre de su ciclo lectivo 2025 en el marco de esta celebración.



CapaciArte: Se sumará el cierre anual del programa CapaciArte (Talleres de Oficios) del Valle Medio, llevado adelante por el Ministerio de Desarrollo Humano.



Se contará también con la activa participación de emprendimientos turísticos de la localidad, que estarán ofreciendo sus servicios a los presentes.