Se realizó el acto de apertura de sobres para la construcción del nuevo hospital de Darwin, una obra que marcará un antes y un después para la región en materia de salud pública y que permitirá seguir garantizando un servicio de calidad, moderno y cercano para la comunidad. El flamante nosocomio contará con una inversión provincial de más de $6.900 millones.
Darwin: mantenimiento y mejoras sobre el sistema de riego Margen Norte
En el marco de las tareas de mantenimiento y optimización de los sistemas de riego que lleva adelante el Departamento Provincial de Aguas, personal técnico y operativo se encuentra trabajando en el sistema de Margen Norte en cercanías de Darwin.Regionales - Darwin13/11/2025
Los trabajos consisten en la limpieza y adecuación del tramo final del descargador del canal principal (P15), considerado un punto estratégico para el correcto escurrimiento del sistema. Las tareas se realizan mediante una excavadora de oruga, equipada para operar en zonas de difícil acceso y con gran capacidad de remoción.
Las acciones incluyen la extracción de sedimentos, vegetación y material acumulado que reduce la eficiencia hidráulica del canal descargador, mejorando el transporte del agua y asegurando un funcionamiento más estable y seguro de la infraestructura.
Estas intervenciones son fundamentales para garantizar un adecuado escurrimiento del agua en las áreas productivas de la región, especialmente durante la temporada de mayor demanda hídrica.
En el marco del Mes de la Concientización del Cáncer de Mama, se realizará una jornada de información y movimiento en la Plaza Central de Darwin.
Un accidente de tránsito, que tuvo por protagonistas a un vehículo utilitario y una moto de baja cilindrada, ocurrió en la tarde de éste domingo, pasadas las 17,30 horas, sobre la ruta nacional 22 a la altura de la localidad de Darwin.
El Municipio de Darwin, a través de la Dirección de Deportes, invita a toda la comunidad a celebrar el Día de la Madre con una tradicional y divertida tarde de Cicloturismo
Una vez más, la ESRN N° 135 de Darwin se lució con la realización de la 3ª Feria de Semillas “Recuperando sabiduría ancestral”, un encuentro que volvió a reunir a instituciones, productores y vecinos de todo el Valle Medio en torno a la educación ambiental, la soberanía alimentaria y el rescate de los saberes ancestrales.
El Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Victor Hugo Mansilla encabezaron una nutrida agenda de trabajo en Darwin, con un anuncio que significará un antes y un después para la región: el próximo 6 de noviembre se licitará la construcción del nuevo hospital con una inversión provincial superior a los $6.936 millones.
La comunidad educativa de la ESRN Nª 135 de Darwin esta organizando la “3ª Edición de la Feria de Semillas”, que se desarrollara el miércoles 8 de octubre de 9.30 a 17 horas en las instalaciones de la Escuela.
El Secretario de Desarrollo Humano de la provincia, Andrés Fredes, acompañado por la Delegada de Valle Medio Betania Maureira y el intendente de Darwin visitaron el taller de costura.
Una escalada de violencia y una mujer que no se animó a contar su embarazoRegionales - Luis Beltrán11/11/2025
Una pareja inició una relación de noviazgo. Al principio, todo funcionó con armonía, pero al poco tiempo surgieron comportamientos de control y agresión por parte del hombre. Los celos y los insultos fueron constantes. La violencia escaló hasta convertirse en violencia física. La mujer logró salir de esa relación y no volvió a tener contacto con él. Por temor a nuevas agresiones, no se animó a contarle que estaba esperando un hijo. Después, no supo más de su paradero.
Operario y Asistente ApícolaRegionales12/11/2025
El Instituto de Educación Profesional (InEP) de la Universidad Nacional de Río Negro invita a participar del trayecto formativo Operario/a Apícola (Nivel I) y Asistente Apícola (Nivel II), que se desarrollará en distintas localidades de la provincia, iniciando en 2025 y continuando durante 2026.
Lamarque será sede de la tercera Edición de la fiesta de la cerveza artesanal que tendrá lugar el 15 de noviembre.