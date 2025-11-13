Darwin: mantenimiento y mejoras sobre el sistema de riego Margen Norte

Los trabajos consisten en la limpieza y adecuación del tramo final del descargador del canal principal (P15), considerado un punto estratégico para el correcto escurrimiento del sistema. Las tareas se realizan mediante una excavadora de oruga, equipada para operar en zonas de difícil acceso y con gran capacidad de remoción.



Las acciones incluyen la extracción de sedimentos, vegetación y material acumulado que reduce la eficiencia hidráulica del canal descargador, mejorando el transporte del agua y asegurando un funcionamiento más estable y seguro de la infraestructura.



Estas intervenciones son fundamentales para garantizar un adecuado escurrimiento del agua en las áreas productivas de la región, especialmente durante la temporada de mayor demanda hídrica.