Visita al taller de costura en Darwin

El Taller de Costura que dicta Gladys Cacere se desarrolla todos los viernes a partir de las 14 horas. Este taller y los talleres deportivos y recreativos se desarrollan a partir de un convenio con el Ministerio de Desarrollo Humano a través del programa CapacitARTE.



El programa CapacitARTE es uno de los programas más antiguos que tiene el ministerio que antes era el Emprender, capacitaciones de oficio y el Recrearte actividades culturales y deportivas, que hoy están todos involucrados en este nuevo diseño.



El intendente Mansilla subrayó la participación sostenida que viene desarrollando el taller, habiendo formado un grupo de vecinas y vecinos que concurren asiduamente. Además se refirió a "la importancia de estos espacios que brindan contención y nuevas relaciones entre quienes participan con la posibilidad de tener una opción laboral o emprender con lo aprendido"