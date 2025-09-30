La Municipalidad de Darwin anuncio una nueva jornada de castraciones masivas para perros y gatos.
Visita al taller de costura en Darwin
El Secretario de Desarrollo Humano de la provincia, Andrés Fredes, acompañado por la Delegada de Valle Medio Betania Maureira y el intendente de Darwin visitaron el taller de costura.Regionales - Darwin30/09/2025
El Taller de Costura que dicta Gladys Cacere se desarrolla todos los viernes a partir de las 14 horas. Este taller y los talleres deportivos y recreativos se desarrollan a partir de un convenio con el Ministerio de Desarrollo Humano a través del programa CapacitARTE.
El programa CapacitARTE es uno de los programas más antiguos que tiene el ministerio que antes era el Emprender, capacitaciones de oficio y el Recrearte actividades culturales y deportivas, que hoy están todos involucrados en este nuevo diseño.
El intendente Mansilla subrayó la participación sostenida que viene desarrollando el taller, habiendo formado un grupo de vecinas y vecinos que concurren asiduamente. Además se refirió a "la importancia de estos espacios que brindan contención y nuevas relaciones entre quienes participan con la posibilidad de tener una opción laboral o emprender con lo aprendido"
La Municipalidad de Darwin informa que el próximo jueves 11 de septiembre se realizará una jornada de atención oftalmológica, una excelente oportunidad para que los vecinos cuiden su salud visual.
El pasado fin de semana, el sábado 30 y domingo 31 de agosto, se realizó con gran éxito el primer curso de Orientación Deportiva en Darwin.
Darwin fue sede de un enriquecedor encuentro para los profesores de la Escuela de Arte Popular. La jornada, que se realizó en el Salón Rogelio Reina de La Fraternidad, convocó a docentes de diversas localidades, desde Catriel hasta Río Colorado, abarcando así todo el Alto Valle y el Valle Medio.
Este Sábado 30 de Agosto en Darwin se realizará la Segunda Jornada de Formación y Planificación de la Escuela de Arte Popular en el Salón Rogelio Reina de La Fraternidad de 9 a 16 hs.
El próximo sábado 30 y domingo 31 de agosto, se llevará a cabo una capacitación completa en Orientación Deportiva, una actividad que combina el deporte, la aventura y la estrategia. La jornada teórica se realizará el sábado, mientras que el domingo se dedicará a la práctica en terreno.
Con la intención de crear hábitos para una buena alimentación el "Tren Saludable” paso por Darwin donde congregó al Jardín 92 y al primer grado de la Escuela 34 .
Darwin contará por primera vez con un cajero automático del Banco Patagonia, una respuesta concreta a una demanda histórica de la comunidad. La iniciativa fue gestionada en conjunto entre el Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Víctor Mansilla.
La Universidad Nacional de Río Negro anunció la apertura del período de inscripción para el ciclo lectivo 2026, ofreciendo una amplia gama de más de 50 carreras presenciales de grado distribuidas en ocho localidades de la provincia.
Boleta Única de Papel: cómo votar con la nueva modalidad que debuta en las elecciones 202529/09/2025
La Boleta única se estrena en las legislativas del 26 de octubre y promete cambiar la forma en que votamos en la Argentina. Un repaso sobre cómo usarla, cuáles son los errores más comunes y cómo practicar antes con el simulador oficial para no anular tu voto.
La Municipalidad de Luis Beltrán, a través de la Dirección de Deportes y junto a la Asociación Aunar, invitan a participar de la 3° Edición de “Beltrán corre y camina por la inclusión”.