Visita al taller de costura en Darwin

El Secretario de Desarrollo Humano de la provincia, Andrés Fredes, acompañado por la Delegada de Valle Medio Betania Maureira y el intendente de Darwin visitaron el taller de costura.

Regionales - Darwin30/09/2025
El Taller de Costura que dicta Gladys Cacere se desarrolla todos los viernes a partir de las 14 horas. Este taller y los talleres deportivos y recreativos se desarrollan a partir de un convenio con el Ministerio de Desarrollo Humano a través del programa CapacitARTE.  


El programa CapacitARTE es uno de los programas más antiguos que tiene el ministerio que antes era el Emprender, capacitaciones de oficio y el Recrearte actividades culturales y deportivas, que hoy están todos involucrados en este nuevo diseño.


El intendente Mansilla subrayó la participación sostenida que viene desarrollando el taller, habiendo formado un grupo de vecinas y vecinos que concurren asiduamente. Además se refirió a "la importancia de estos espacios que brindan contención y nuevas relaciones entre quienes participan con la posibilidad de tener una opción laboral o emprender con lo aprendido"

