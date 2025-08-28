Segunda jornada de formación de la escuela de arte popular

Es una jornada de formación y planificación donde se trabajarán los contenidos de la Escuela de Arte Popular en guitarra y danza. En la misma trabajarán los profesores de las localidades que van desde Catriel hasta Río Colorado, abarcando todas las localidades del Alto Valle y Valle Medio.



En la oportunidad además se plantearán las propuestas en relación a la próxima edición, el 18 de octubre, de la Pasión del Maruchito que será el 7° Festival del Arte y la Cultura Patagónica.