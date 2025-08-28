El próximo sábado 30 y domingo 31 de agosto, se llevará a cabo una capacitación completa en Orientación Deportiva, una actividad que combina el deporte, la aventura y la estrategia. La jornada teórica se realizará el sábado, mientras que el domingo se dedicará a la práctica en terreno.
Segunda jornada de formación de la escuela de arte popular
Este Sábado 30 de Agosto en Darwin se realizará la Segunda Jornada de Formación y Planificación de la Escuela de Arte Popular en el Salón Rogelio Reina de La Fraternidad de 9 a 16 hs.Regionales - Darwin28/08/2025
Es una jornada de formación y planificación donde se trabajarán los contenidos de la Escuela de Arte Popular en guitarra y danza. En la misma trabajarán los profesores de las localidades que van desde Catriel hasta Río Colorado, abarcando todas las localidades del Alto Valle y Valle Medio.
En la oportunidad además se plantearán las propuestas en relación a la próxima edición, el 18 de octubre, de la Pasión del Maruchito que será el 7° Festival del Arte y la Cultura Patagónica.
Con la intención de crear hábitos para una buena alimentación el "Tren Saludable” paso por Darwin donde congregó al Jardín 92 y al primer grado de la Escuela 34 .
Darwin contará por primera vez con un cajero automático del Banco Patagonia, una respuesta concreta a una demanda histórica de la comunidad. La iniciativa fue gestionada en conjunto entre el Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Víctor Mansilla.
Tras haber recibido $39.580.413 por parte del Gobierno Provincial, en el marco de la renegociación de los contratos hidrocarburíferos, Darwin avanza con la ejecución del proyecto de pavimentación que permitirá mejorar la infraestructura local.
Continúa la campaña de castraciones masivas de animales de compañía, iniciativa para el control poblacional y el bienestar animal.
Tras un gran trabajo, la Escuela Primaria 34 se encuentra en óptimas condiciones para su comunidad educativaRegionales - Darwin08/07/2025
Como parte del plan de Obras Complementarias y con fondos previstos en el convenio escolar entre el Ministerio de Educación y Derechos Humanos y la municipalidad de Darwin, finalizó una importante obra de puesta a punto de la Escuela Primaria 34 de la mencionada localidad.
En el marco de las actividades por el 127 aniversario de la localidad de Darwin, se realizó la presentación del proyecto del hospital y se entregaron los planos del mismo, además de anunciar que en septiembre se publicará el llamado a licitación, lo que comienza a acercar a los vecinos al sueño de contar con un hospital en la localidad.
En el marco del acto aniversario de Darwin se anunciaron inversiones millonarias para obras que mejoraran la calidad de vida de los vecinos de una comunidad que es cada vez mas protagonista.
La Escuela Municipal de Patín Artístico de la localidad de Lamarque continúa sumando experiencia, cosechando logros y alcanzando objetivos que no hacen más que llenar de orgullo a la comunidad.
La Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional del Tomate y la Producción se reunió y confirmó la fecha de realización de la edición 2026.
En la mañana del miércoles, siendo las 9:45 horas, se recibe comunicación telefónica en la comisaría 17 de Lamarque informando respecto de la ocurrencia de un accidente de tránsito en la intersección de calles Paraguay y Mitre de esta localidad.