Segunda jornada de formación de la escuela de arte popular

Este Sábado 30 de Agosto en Darwin se realizará la Segunda Jornada de Formación y Planificación de la Escuela de Arte Popular en el Salón Rogelio Reina de La Fraternidad de 9 a 16 hs.

Regionales - Darwin28/08/2025
IMG-20250828-WA0001

Es una jornada de formación y planificación donde se trabajarán los contenidos de la Escuela de Arte Popular en guitarra y danza. En la misma trabajarán los profesores de las localidades que van desde Catriel hasta Río Colorado, abarcando todas las localidades del Alto Valle y Valle Medio.


 En la oportunidad además se plantearán las propuestas en relación a la próxima edición, el 18 de octubre, de la Pasión del Maruchito que será el 7° Festival del Arte y la Cultura Patagónica.

Te puede interesar
IMG-20250826-WA0032

Capacitación en Orientación Deportiva en Darwin

Regionales - Darwin27/08/2025

El próximo sábado 30 y domingo 31 de agosto, se llevará a cabo una capacitación completa en Orientación Deportiva, una actividad que combina el deporte, la aventura y la estrategia. La jornada teórica se realizará el sábado, mientras que el domingo se dedicará a la práctica en terreno.

IMG-20250706-WA0122

Emoción en la presentación del proyecto del hospital de Darwin

Regionales - Darwin07/07/2025

En el marco de las actividades por el 127 aniversario de la localidad de Darwin, se realizó la presentación del proyecto del hospital y se entregaron los planos del mismo, además de anunciar que en septiembre se publicará el llamado a licitación, lo que comienza a acercar a los vecinos al sueño de contar con un hospital en la localidad.

Lo más visto