Daño y abuso de armas: Un detenido, secuestro de un revolver y drogas

Al hecho en sí, ocurrido pasadas las 6;30 ; le continuó un trabajo de relevamiento de cámaras de seguridad de los alrededores, rastrillajes y allanamiento.

Sucedió que una vecina del barrio “Antena” escuchó lo que le pareció ser detonaciones de armas de fuego y puso en conocimiento de la situación al personal de la comisaría local.



Un móvil de dicha unidad de la policía rionegrina se acercó al lugar y se encontró con un hombre que observaba – asombrado – como, sobre la luneta y el cristal derecho delantero de su Chevrolet Astra, habían hecho blanco dos disparos de arma de fuego.



La contingencia llevó a que prontamente se pusiera sobre aviso al fiscal de turno y éste ordenara el relevamiento de cámaras de los sectores cercanos, y entrevistas con los vecinos que pudieran haber observado movimientos en el lugar.



La labor daría resultado un par de horas después, lográndose identificar al presunto autor y procediéndose a su detención en el marco de una causa iniciada por “daño y abuso de armas”



Ya en las primeras horas de la tarde se realizaron allanamientos en un domicilio de calle Rivadavia y en un vehículo propiedad de ésta persona, lográndose dar con un revolver calibre 38 largo y un cuchillo, elementos que fueron secuestrados.



En tanto, rastrillajes en los alrededores arrojaron por resultado el hallazgo de casi una decena de envoltorios de nylon conteniendo una sustancia símil cocaína, una bolsa con semillas de cannabis, otro envoltorio conteniendo cogollos de esa misma sustancia y una balanza de precisión.



Este último hallazgo hizo que, paralelamente a la causa investigada en un principio, se abriera una nueva por la tenencia de estupefacientes y presunta comercialización en el marco de la ley 23.737.

Fuente Unidad Regional IV