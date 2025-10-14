En la jornada del miércoles se entregaron vehículos a distintos hospitales de la provincia de Rio Negro. En total son 82 los rodados entregados.
Daño y abuso de armas: Un detenido, secuestro de un revolver y drogas
Una intensa actividad llevó a cabo personal de la comisaría 11 de la ciudad de Río Colorado hasta lograr el esclarecimiento de un hecho suscitado en la madrugada del pasado sábado.Regionales14/10/2025
Al hecho en sí, ocurrido pasadas las 6;30 ; le continuó un trabajo de relevamiento de cámaras de seguridad de los alrededores, rastrillajes y allanamiento.
Sucedió que una vecina del barrio “Antena” escuchó lo que le pareció ser detonaciones de armas de fuego y puso en conocimiento de la situación al personal de la comisaría local.
Un móvil de dicha unidad de la policía rionegrina se acercó al lugar y se encontró con un hombre que observaba – asombrado – como, sobre la luneta y el cristal derecho delantero de su Chevrolet Astra, habían hecho blanco dos disparos de arma de fuego.
La contingencia llevó a que prontamente se pusiera sobre aviso al fiscal de turno y éste ordenara el relevamiento de cámaras de los sectores cercanos, y entrevistas con los vecinos que pudieran haber observado movimientos en el lugar.
La labor daría resultado un par de horas después, lográndose identificar al presunto autor y procediéndose a su detención en el marco de una causa iniciada por “daño y abuso de armas”
Ya en las primeras horas de la tarde se realizaron allanamientos en un domicilio de calle Rivadavia y en un vehículo propiedad de ésta persona, lográndose dar con un revolver calibre 38 largo y un cuchillo, elementos que fueron secuestrados.
En tanto, rastrillajes en los alrededores arrojaron por resultado el hallazgo de casi una decena de envoltorios de nylon conteniendo una sustancia símil cocaína, una bolsa con semillas de cannabis, otro envoltorio conteniendo cogollos de esa misma sustancia y una balanza de precisión.
Este último hallazgo hizo que, paralelamente a la causa investigada en un principio, se abriera una nueva por la tenencia de estupefacientes y presunta comercialización en el marco de la ley 23.737.
Fuente Unidad Regional IV
Dos escuelas de Valle Medio representarán a la región en la etapa nacional de las Olimpiadas de Educación Técnico Profesional 2025Regionales08/10/2025
Estudiantes de sexto año del CET N°13 de Choele Choel, de la especialidad Alimentos, y del CET N°20 de Lamarque, de la especialidad Construcciones, participarán en la etapa nacional de las Olimpiadas de Educación Técnico Profesional 2025, un evento que reúne a los mejores proyectos y conocimientos técnicos del país.
La fiscalía descentralizada de Choele Choel solicitó en audiencia de cesura la pena de seis años de prisión efectiva y la declaración de primera reincidencia para un hombre que ya fue declarado responsable penal de “privación ilegítima de la libertad agravada mediando violencia, en concurso ideal con lesiones leves agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas por un hombre contra una mujer mediando violencia de género”.
La fiscalía descentralizada de Choele Choel formuló cargos por un hecho de abigeato agravado ocurrido el pasado sábado en la localidad de Chimpay. Así mismo, el Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva de uno de los imputados y para el otro medidas cautelares.
Con gran orgullo y emoción compartida, el Instituto Técnico Superior del Valle Medio celebró este viernes la graduación de cinco nuevos profesionales, quienes defendieron sus trabajos finales en la sede central de la institución.
En la madrugada de este lunes, a las 04:05 horas, la caminera de Pomona recibió un aviso por parte de un transeúnte informando sobre un accidente de tránsito en Ruta Nacional N° 250, a la altura del kilómetro 265, en el tramo comprendido entre las localidades de Pomona y Lamarque.
En un hecho que llena de emoción y orgullo al Centro de Especialización en Asuntos Económicos Regionales (CEAER), cinco estudiantes de la Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo comenzaron a formar parte de la reconocida empresa Techint-Sacde, dando un paso fundamental en su desarrollo profesional.
Luis Beltrán será sede del encuentro de escuelas nocturnas más grande de la provincia, organizado este año por el CEM 127.
El día sábado en horas de la tarde se produjo una colisión en el centro de Beltrán cuando un vehículo colisiono con una moto.
El Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura realizó una nueva entrega del programa Río Negro Presente Salud en Lamarque, con el objetivo de fortalecer el acceso a la atención sanitaria y garantizar la cobertura en medicamentos esenciales para las familias rionegrinas.
Mariana Sirote llevara adelante el taller vinculo entre la palabra y el movimiento en el Teatro El Galpón