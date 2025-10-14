Vinculo entre la palabra y el movimiento

Se trata de un taller destinado a artistas escénicos y personas con ganas de investigar en el lenguaje corporal.



Se realizarán encuentros intensivos de dos días, iniciando el sábado 15 de noviembre, de 10 a 12 horas y de 14 a 17 y el domingo 16 de noviembre de 10 a 14.



La actividad tendrá lugar en el Teatro El Galpon de Luis Beltran, y el costo del taller incluye alojamiento y comida.



Para mas info comunicarse al 2984317255