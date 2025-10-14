El sábado 18 de octubre están todos invitados a la Plaza 9 de Julio de Luis Beltrán para disfrutar de una tarde llena de música y baile.
Vinculo entre la palabra y el movimiento
Mariana Sirote llevara adelante el taller vinculo entre la palabra y el movimiento en el Teatro El GalpónRegionales - Luis Beltrán14/10/2025
Se trata de un taller destinado a artistas escénicos y personas con ganas de investigar en el lenguaje corporal.
Se realizarán encuentros intensivos de dos días, iniciando el sábado 15 de noviembre, de 10 a 12 horas y de 14 a 17 y el domingo 16 de noviembre de 10 a 14.
La actividad tendrá lugar en el Teatro El Galpon de Luis Beltran, y el costo del taller incluye alojamiento y comida.
Para mas info comunicarse al 2984317255
Las finales u13 y u15 se celebraron con sede en Luis Beltran y los encuentros tuvieron alto nivel.
El día sábado en horas de la tarde se produjo una colisión en el centro de Beltrán cuando un vehículo colisiono con una moto.
Se desarrollara en Luis Beltrán una clínica de danzas Árabes a cargo de la profesora y bailarina internacional Indira Celeste Monje
Se realizará en Luis Beltrán una jornada sobre Gallineros móviles – Activación de suelos.
Una de sus hermanas decidió hacerse una prueba de ADN por sus propios medios. Los resultados demostraron que la persona que la había criado no era su padre biológico. A partir de esa información, el hombre también comenzó a dudar sobre su verdadera identidad. Consultó a su madre, pero ella no aportó datos relevantes. Sin información certera, acudió al Poder Judicial.
INTA Valle Medio y la Cámara de productores agrícolas del departamento Avellaneda invitan a una capacitación en calibración de pulverizadoras con el objetivo de optimizar el uso de los equipos pulverizadores, procurando la seguridad del operario, y de mejorar el control de plagas y enfermedades en cultivos y monte frutal.
Convocatoria de artistas que quieran participar de la 9° Expo Valle Medio Emprende, que se realizará en Luis Beltrán los días 8 y 9 de noviembre.
El Ministerio de Desarrollo Humano, Deporte y Cultura realizó una nueva entrega del programa Río Negro Presente Salud en Lamarque, con el objetivo de fortalecer el acceso a la atención sanitaria y garantizar la cobertura en medicamentos esenciales para las familias rionegrinas.
