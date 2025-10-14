Vinculo entre la palabra y el movimiento

Mariana Sirote llevara adelante el taller vinculo entre la palabra y el movimiento en el Teatro El Galpón

Regionales - Luis Beltrán14/10/2025
IMG-20251013-WA0098

Se trata de un taller destinado a artistas escénicos y personas con ganas de investigar en el lenguaje corporal. 


Se realizarán encuentros intensivos de dos días, iniciando el sábado 15 de noviembre, de 10 a 12 horas y de 14 a 17 y el domingo 16 de noviembre de 10 a 14. 


La actividad tendrá lugar en el Teatro El Galpon de Luis Beltran, y el costo del taller incluye alojamiento y comida.


Para mas info comunicarse al  2984317255

IMG-20251010-WA0009

IMG-20251008-WA0072

