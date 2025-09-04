Exitosa Primera Capacitación en Orientación Deportiva en Darwin

El pasado fin de semana, el sábado 30 y domingo 31 de agosto, se realizó con gran éxito el primer curso de Orientación Deportiva en Darwin.

Regionales - Darwin04/09/2025
IMG-20250904-WA0004

La capacitación, a cargo del profesor Alejandro “Lucho” Belo, combinó la teoría con la práctica, brindando a los participantes herramientas esenciales para el deporte y la aventura.


La jornada teórica del sábado abordó desde la lectura de mapas y el uso de brújulas, hasta las reglas de la orientación deportiva y los pasos para organizar eventos. El domingo, en la Isla 92 en Choele Choel, los asistentes pusieron en práctica lo aprendido en una carrera de orientación, recibiendo retroalimentación personalizada.


Fue una experiencia enriquecedora que contó con la participación de asistentes y profesores de Olavarría. Desde la organización, se agradece a todos los concurrentes por su interés y entusiasmo.


Para seguir impulsando esta disciplina en la localidad, se anunció que próximamente se realizará una carrerita experimental de orientación deportiva. -

