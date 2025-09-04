Exitosa Primera Capacitación en Orientación Deportiva en Darwin

Darwin fue sede de un enriquecedor encuentro para los profesores de la Escuela de Arte Popular. La jornada, que se realizó en el Salón Rogelio Reina de La Fraternidad, convocó a docentes de diversas localidades, desde Catriel hasta Río Colorado, abarcando así todo el Alto Valle y el Valle Medio.
El pasado fin de semana, el sábado 30 y domingo 31 de agosto, se realizó con gran éxito el primer curso de Orientación Deportiva en Darwin.Regionales - Darwin04/09/2025
La capacitación, a cargo del profesor Alejandro “Lucho” Belo, combinó la teoría con la práctica, brindando a los participantes herramientas esenciales para el deporte y la aventura.
La jornada teórica del sábado abordó desde la lectura de mapas y el uso de brújulas, hasta las reglas de la orientación deportiva y los pasos para organizar eventos. El domingo, en la Isla 92 en Choele Choel, los asistentes pusieron en práctica lo aprendido en una carrera de orientación, recibiendo retroalimentación personalizada.
Fue una experiencia enriquecedora que contó con la participación de asistentes y profesores de Olavarría. Desde la organización, se agradece a todos los concurrentes por su interés y entusiasmo.
Para seguir impulsando esta disciplina en la localidad, se anunció que próximamente se realizará una carrerita experimental de orientación deportiva. -
El próximo sábado 30 y domingo 31 de agosto, se llevará a cabo una capacitación completa en Orientación Deportiva, una actividad que combina el deporte, la aventura y la estrategia. La jornada teórica se realizará el sábado, mientras que el domingo se dedicará a la práctica en terreno.
Con la intención de crear hábitos para una buena alimentación el "Tren Saludable” paso por Darwin donde congregó al Jardín 92 y al primer grado de la Escuela 34 .
Darwin contará por primera vez con un cajero automático del Banco Patagonia, una respuesta concreta a una demanda histórica de la comunidad. La iniciativa fue gestionada en conjunto entre el Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Víctor Mansilla.
Tras haber recibido $39.580.413 por parte del Gobierno Provincial, en el marco de la renegociación de los contratos hidrocarburíferos, Darwin avanza con la ejecución del proyecto de pavimentación que permitirá mejorar la infraestructura local.
Continúa la campaña de castraciones masivas de animales de compañía, iniciativa para el control poblacional y el bienestar animal.
Tras un gran trabajo, la Escuela Primaria 34 se encuentra en óptimas condiciones para su comunidad educativaRegionales - Darwin08/07/2025
Como parte del plan de Obras Complementarias y con fondos previstos en el convenio escolar entre el Ministerio de Educación y Derechos Humanos y la municipalidad de Darwin, finalizó una importante obra de puesta a punto de la Escuela Primaria 34 de la mencionada localidad.
El concejal Dario Castro del bloque Somos Choele envío una nueva carta documento intimando a la activación de la obra de la rotonda de Choele Choel.
Pasadas las 14 horas del martes, personal policial de la localidad de Luis Beltrán intervino en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles Casa de Tucumán y Avellaneda.
En la tarde del martes, efectivos policiales de la Comisaría 19 de Luis Beltrán dieron cumplimiento a la diligencia de allanamiento instruida por el Juez de Garantías de Choele Choel sobre tres domicilios del barrio Primeros Pobladores.