Este Sábado 30 de Agosto en Darwin se realizará la Segunda Jornada de Formación y Planificación de la Escuela de Arte Popular en el Salón Rogelio Reina de La Fraternidad de 9 a 16 hs.
Jornada de Formación para Profesores en Darwin
Darwin fue sede de un enriquecedor encuentro para los profesores de la Escuela de Arte Popular. La jornada, que se realizó en el Salón Rogelio Reina de La Fraternidad, convocó a docentes de diversas localidades, desde Catriel hasta Río Colorado, abarcando así todo el Alto Valle y el Valle Medio.Regionales - Darwin02/09/2025
Durante el encuentro, que se extendió de 9 a 16 horas, los participantes trabajaron en la planificación y formación de contenidos para las áreas danza en La Fraternidad y guitarra en el Centro Cultural. Este espacio de intercambio y colaboración resultó fundamental para fortalecer la enseñanza de estas disciplinas en la región.
Además, la jornada sirvió para delinear las propuestas de la próxima edición de la Pasión del Maruchito, el 7° Festival del Arte y la Cultura Patagónica, programado para el 18 de octubre.
La Municipalidad de Darwin acompañó esta iniciativa, destacando su compromiso con la formación artística y cultural de la región.
El próximo sábado 30 y domingo 31 de agosto, se llevará a cabo una capacitación completa en Orientación Deportiva, una actividad que combina el deporte, la aventura y la estrategia. La jornada teórica se realizará el sábado, mientras que el domingo se dedicará a la práctica en terreno.
Con la intención de crear hábitos para una buena alimentación el "Tren Saludable” paso por Darwin donde congregó al Jardín 92 y al primer grado de la Escuela 34 .
Darwin contará por primera vez con un cajero automático del Banco Patagonia, una respuesta concreta a una demanda histórica de la comunidad. La iniciativa fue gestionada en conjunto entre el Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Víctor Mansilla.
Tras haber recibido $39.580.413 por parte del Gobierno Provincial, en el marco de la renegociación de los contratos hidrocarburíferos, Darwin avanza con la ejecución del proyecto de pavimentación que permitirá mejorar la infraestructura local.
Continúa la campaña de castraciones masivas de animales de compañía, iniciativa para el control poblacional y el bienestar animal.
Tras un gran trabajo, la Escuela Primaria 34 se encuentra en óptimas condiciones para su comunidad educativaRegionales - Darwin08/07/2025
Como parte del plan de Obras Complementarias y con fondos previstos en el convenio escolar entre el Ministerio de Educación y Derechos Humanos y la municipalidad de Darwin, finalizó una importante obra de puesta a punto de la Escuela Primaria 34 de la mencionada localidad.
En el marco de las actividades por el 127 aniversario de la localidad de Darwin, se realizó la presentación del proyecto del hospital y se entregaron los planos del mismo, además de anunciar que en septiembre se publicará el llamado a licitación, lo que comienza a acercar a los vecinos al sueño de contar con un hospital en la localidad.
Con gran expectativa, el Instituto Técnico Superior de Valle Medio llevará adelante el Seminario de Actualización Científica “Comunidades Sostenibles: Formación en Desarrollo Sustentable, Prácticas y Derechos Ambientales”, una propuesta académica que cuenta con resolución oficial del Ministerio de Educación de Río Negro.
En el marco del Programa Municipal Beltrán Joven, se celebrara una nueva edición de la Fiesta del Estudiante el día sábado 20 de septiembre.
El lunes al mediodía, un joven, asistido por la defensa penal pública, aceptó haber cometido varios delitos señalados por la fiscalía descentralizada de Choele Choel vinculados a material de abuso sexual infantil (MASI).