Jornada de Formación para Profesores en Darwin

Darwin fue sede de un enriquecedor encuentro para los profesores de la Escuela de Arte Popular. La jornada, que se realizó en el Salón Rogelio Reina de La Fraternidad, convocó a docentes de diversas localidades, desde Catriel hasta Río Colorado, abarcando así todo el Alto Valle y el Valle Medio.

Regionales - Darwin02/09/2025
IMG-20250902-WA0001

Durante el encuentro, que se extendió de 9 a 16 horas, los participantes trabajaron en la planificación y formación de contenidos para las áreas danza en La Fraternidad y guitarra en el Centro Cultural. Este espacio de intercambio y colaboración resultó fundamental para fortalecer la enseñanza de estas disciplinas en la región.


Además, la jornada sirvió para delinear las propuestas de la próxima edición de la Pasión del Maruchito, el 7° Festival del Arte y la Cultura Patagónica, programado para el 18 de octubre.


La Municipalidad de Darwin acompañó esta iniciativa, destacando su compromiso con la formación artística y cultural de la región. 

