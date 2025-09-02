Jornada de Formación para Profesores en Darwin

Durante el encuentro, que se extendió de 9 a 16 horas, los participantes trabajaron en la planificación y formación de contenidos para las áreas danza en La Fraternidad y guitarra en el Centro Cultural. Este espacio de intercambio y colaboración resultó fundamental para fortalecer la enseñanza de estas disciplinas en la región.



Además, la jornada sirvió para delinear las propuestas de la próxima edición de la Pasión del Maruchito, el 7° Festival del Arte y la Cultura Patagónica, programado para el 18 de octubre.



La Municipalidad de Darwin acompañó esta iniciativa, destacando su compromiso con la formación artística y cultural de la región.