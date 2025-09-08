Jornada de Atención Oftalmológica en Darwin

La actividad se llevará a cabo en el Centro Cultural, a partir de las 16 horas. Durante la jornada, se brindarán consultas para la detección de posibles patologías de la vista.



La inscripción es previa y los turnos se deben solicitar con anticipación en la Municipalidad de lunes a viernes, de 8:00 a 13:00 horas o por WhatsApp al número 298 4521143. -



La consulta tiene un costo mínimo de $3000, que se abona al momento de solicitar el turno. Además, si el médico receta anteojos, se solicitará un adelanto el mismo día de la atención para la reserva.