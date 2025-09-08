El pasado fin de semana, el sábado 30 y domingo 31 de agosto, se realizó con gran éxito el primer curso de Orientación Deportiva en Darwin.
Jornada de Atención Oftalmológica en Darwin
La Municipalidad de Darwin informa que el próximo jueves 11 de septiembre se realizará una jornada de atención oftalmológica, una excelente oportunidad para que los vecinos cuiden su salud visual.Regionales - Darwin08/09/2025
La actividad se llevará a cabo en el Centro Cultural, a partir de las 16 horas. Durante la jornada, se brindarán consultas para la detección de posibles patologías de la vista.
La inscripción es previa y los turnos se deben solicitar con anticipación en la Municipalidad de lunes a viernes, de 8:00 a 13:00 horas o por WhatsApp al número 298 4521143. -
La consulta tiene un costo mínimo de $3000, que se abona al momento de solicitar el turno. Además, si el médico receta anteojos, se solicitará un adelanto el mismo día de la atención para la reserva.
Darwin fue sede de un enriquecedor encuentro para los profesores de la Escuela de Arte Popular. La jornada, que se realizó en el Salón Rogelio Reina de La Fraternidad, convocó a docentes de diversas localidades, desde Catriel hasta Río Colorado, abarcando así todo el Alto Valle y el Valle Medio.
Este Sábado 30 de Agosto en Darwin se realizará la Segunda Jornada de Formación y Planificación de la Escuela de Arte Popular en el Salón Rogelio Reina de La Fraternidad de 9 a 16 hs.
El próximo sábado 30 y domingo 31 de agosto, se llevará a cabo una capacitación completa en Orientación Deportiva, una actividad que combina el deporte, la aventura y la estrategia. La jornada teórica se realizará el sábado, mientras que el domingo se dedicará a la práctica en terreno.
Con la intención de crear hábitos para una buena alimentación el "Tren Saludable” paso por Darwin donde congregó al Jardín 92 y al primer grado de la Escuela 34 .
Darwin contará por primera vez con un cajero automático del Banco Patagonia, una respuesta concreta a una demanda histórica de la comunidad. La iniciativa fue gestionada en conjunto entre el Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Víctor Mansilla.
Tras haber recibido $39.580.413 por parte del Gobierno Provincial, en el marco de la renegociación de los contratos hidrocarburíferos, Darwin avanza con la ejecución del proyecto de pavimentación que permitirá mejorar la infraestructura local.
Continúa la campaña de castraciones masivas de animales de compañía, iniciativa para el control poblacional y el bienestar animal.
Una mujer heredó una chacra en Choele Choel junto con sus hermanos. Tras la muerte de su padre, ella mantuvo la posesión de las 18 hectáreas. Posteriormente, sin mediar un contrato formal, permitió que un inquilino utilizara las tierras a cambio del pago del canon de riego. Con el tiempo, descubrió que ese hombre, en quien había depositado su confianza, subarrendó el predio a otras personas. La mujer no autorizó ese contrato ni firmó ningún vínculo legal.
En las primeras horas de la tarde del viernes se registró un hecho de tránsito sobre Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1087, en jurisdicción de Chelforó.
Personal de la Comisaría octava de Choele Choel intervino en la noche del viernes, minutos después de las 22 horas, para brindar asistencia a quienes fueron parte de un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de calles Madreselva y Pico Blanco.