Jornada de Atención Oftalmológica en Darwin

La Municipalidad de Darwin informa que el próximo jueves 11 de septiembre se realizará una jornada de atención oftalmológica, una excelente oportunidad para que los vecinos cuiden su salud visual.

Regionales - Darwin08/09/2025
IMG-20250908-WA0008

La actividad se llevará a cabo en el Centro Cultural, a partir de las 16 horas. Durante la jornada, se brindarán consultas para la detección de posibles patologías de la vista.


La inscripción es previa y los turnos se deben solicitar con anticipación en la Municipalidad de lunes a viernes, de 8:00 a 13:00 horas o por WhatsApp al número 298 4521143. -


La consulta tiene un costo mínimo de $3000, que se abona al momento de solicitar el turno. Además, si el médico receta anteojos, se solicitará un adelanto el mismo día de la atención para la reserva.

IMG-20250902-WA0001

IMG-20250826-WA0032

Choele

