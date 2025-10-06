Río Negro lanzó el PAR Agroquímicos 2026

El Gobierno de Río Negro puso en marcha el PAR Agroquímicos 2026, una herramienta de financiamiento que permitirá a los productores frutícolas acceder a recursos para cuidar la sanidad de sus cultivos y sostener la calidad que distingue a la producción.

Provinciales06/10/2025
IMG-20251004-WA0008

Podrán acceder los productores frutícolas con residencia en la provincia que tengan hasta 200 hectáreas en producción. La gestión se realiza a través de las cámaras de productores de cada localidad y es totalmente gratuita. Los fondos se entregarán mediante órdenes de compra en pesos, utilizables por los titulares para adquirir insumos registrados en SENASA y recomendados por el INTA, con vigencia hasta el 30 de enero de 2026.


Los productores más chicos -hasta 10 hectáreas- podrán financiar hasta $650.000 por hectárea, con un tope de $6.500.000. Quienes tengan entre 10 y 20 hectáreas podrán acceder a $450.000 por hectárea, con un máximo de $9.000.000. Y los que cuentan con 20 a 40 hectáreas podrán financiar hasta $275.000 por hectárea, con un tope de $11.000.000.


El crédito será en pesos, con una tasa de interés del 25%, y se devolverá en 5 cuotas mensuales consecutivas a partir del 8 de mayo de 2026. Para quienes tengan RENSPA actualizado en frutos secos o vid en al menos la mitad de su superficie, el pago será en 3 cuotas desde el 10 de julio de 2026.


Entre los requisitos principales, se exige presentar DNI y constancia de domicilio, estar inscripto en ARCA, CUIT e Ingresos Brutos, tener RENSPA actualizado y contar con libre deuda de la Agencia de Recaudación Tributaria, además de no registrar incumplimientos con Río Negro Fiduciaria S.A. ni con el Ente Compensador del Granizo.

Te puede interesar
IMG-20251001-WA0008

UnTER rechazó la oferta y convocó al paro

Provinciales01/10/2025

UnTER rechazó de manera categórica la oferta salarial presentada por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos en la audiencia paritaria del martes 30 de septiembre: propuso un aumento del 1% en el sueldo básico de octubre más una suma fija, no remunerativa y por agente, de $10.000, $15.000 y $20.000 seún escala de antigüedad, y la misma propuesta para el mes de noviembre.

IMG-20250911-WA0041

La Policía abre las inscripciones para la Escuela de Cadetes

Provinciales12/09/2025

La Policía de Río Negro informa que ya se encuentran abiertas las inscripciones para ingresar a la Escuela de Cadetes de Viedma, dirigida a jóvenes interesados en formarse como futuros agentes de seguridad. La convocatoria está destinada a personas argentinas nativas, con estudios secundarios completos, sin adeudar materias, y que cumplan con los requisitos físicos, médicos y académicos establecidos por la institución.

IMG-20250828-WA0002

Se presentó el nuevo diseño curricular para jóvenes y adultos

Provinciales28/08/2025

En un nuevo Encuentro Provincial de Supervisoras y Supervisores de la modalidad de Educación Especial, se presentó oficialmente el Diseño Curricular Modular para la Educación Primaria de Jóvenes y Adultos. La propuesta, organizada en una estructura modular, busca promover experiencias educativas situadas y significativas, con centralidad en las y los estudiantes que transitan la escuela.

Lo más visto