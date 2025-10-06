Este 26 de octubre se llevarán adelante las elecciones legislativas nacionales. Río Negro renueva tres senadores y dos diputados.
Río Negro lanzó el PAR Agroquímicos 2026
El Gobierno de Río Negro puso en marcha el PAR Agroquímicos 2026, una herramienta de financiamiento que permitirá a los productores frutícolas acceder a recursos para cuidar la sanidad de sus cultivos y sostener la calidad que distingue a la producción.Provinciales06/10/2025
Podrán acceder los productores frutícolas con residencia en la provincia que tengan hasta 200 hectáreas en producción. La gestión se realiza a través de las cámaras de productores de cada localidad y es totalmente gratuita. Los fondos se entregarán mediante órdenes de compra en pesos, utilizables por los titulares para adquirir insumos registrados en SENASA y recomendados por el INTA, con vigencia hasta el 30 de enero de 2026.
Los productores más chicos -hasta 10 hectáreas- podrán financiar hasta $650.000 por hectárea, con un tope de $6.500.000. Quienes tengan entre 10 y 20 hectáreas podrán acceder a $450.000 por hectárea, con un máximo de $9.000.000. Y los que cuentan con 20 a 40 hectáreas podrán financiar hasta $275.000 por hectárea, con un tope de $11.000.000.
El crédito será en pesos, con una tasa de interés del 25%, y se devolverá en 5 cuotas mensuales consecutivas a partir del 8 de mayo de 2026. Para quienes tengan RENSPA actualizado en frutos secos o vid en al menos la mitad de su superficie, el pago será en 3 cuotas desde el 10 de julio de 2026.
Entre los requisitos principales, se exige presentar DNI y constancia de domicilio, estar inscripto en ARCA, CUIT e Ingresos Brutos, tener RENSPA actualizado y contar con libre deuda de la Agencia de Recaudación Tributaria, además de no registrar incumplimientos con Río Negro Fiduciaria S.A. ni con el Ente Compensador del Granizo.
UnTER rechazó de manera categórica la oferta salarial presentada por el Ministerio de Educación y Derechos Humanos en la audiencia paritaria del martes 30 de septiembre: propuso un aumento del 1% en el sueldo básico de octubre más una suma fija, no remunerativa y por agente, de $10.000, $15.000 y $20.000 seún escala de antigüedad, y la misma propuesta para el mes de noviembre.
En el marco de las elecciones legislativas que se desarrollarán el próximo 26 de octubre, ya se encuentran exhibidos los padrones definitivos para los comicios en los que la ciudadanía rionegrina elegirá tres senadores nacionales titulares y tres suplentes; además de dos diputados nacionales titulares y dos suplentes.
Los juzgados de Paz intervinieron en más de 30 mil actuaciones en el primer semestre del añoProvinciales24/09/2025
Durante los primeros seis meses de 2025, los 49 juzgados de Paz de la provincia desplegaron una actividad intensa en todo el territorio rionegrino.
Un tribunal de Río Negro detectó 26 fallos inexistentes, presumiblemente redactados con inteligencia artificial.
El Gobierno de Río Negro anunció una innovación clave para el sector: a partir de este año, el Programa de Maquinarias Agrícolas (PAR) incluirá el financiamiento de drones de uso agrícola, ampliando las herramientas disponibles para productores y productoras de toda la provincia.
La Policía de Río Negro informa que ya se encuentran abiertas las inscripciones para ingresar a la Escuela de Cadetes de Viedma, dirigida a jóvenes interesados en formarse como futuros agentes de seguridad. La convocatoria está destinada a personas argentinas nativas, con estudios secundarios completos, sin adeudar materias, y que cumplan con los requisitos físicos, médicos y académicos establecidos por la institución.
En un nuevo Encuentro Provincial de Supervisoras y Supervisores de la modalidad de Educación Especial, se presentó oficialmente el Diseño Curricular Modular para la Educación Primaria de Jóvenes y Adultos. La propuesta, organizada en una estructura modular, busca promover experiencias educativas situadas y significativas, con centralidad en las y los estudiantes que transitan la escuela.
El emprendimiento del Valle Medio, Red Fungi, se encuentra en la segunda etapa del programa emprendedoras y emprendedores de Rio Negro.
Personal del Destacamento Vial Pomona debió acudir ésta mañana al kilómetro 276 de la Ruta Nacional 250, lugar en el que se produjo un accidente de tránsito.
En Choele Choel, alrededor de las 00:30 horas del domingo, personal policial fue alertado sobre un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles Pacheco y República Argentina.