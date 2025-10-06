Río Negro lanzó el PAR Agroquímicos 2026

Podrán acceder los productores frutícolas con residencia en la provincia que tengan hasta 200 hectáreas en producción. La gestión se realiza a través de las cámaras de productores de cada localidad y es totalmente gratuita. Los fondos se entregarán mediante órdenes de compra en pesos, utilizables por los titulares para adquirir insumos registrados en SENASA y recomendados por el INTA, con vigencia hasta el 30 de enero de 2026.



Los productores más chicos -hasta 10 hectáreas- podrán financiar hasta $650.000 por hectárea, con un tope de $6.500.000. Quienes tengan entre 10 y 20 hectáreas podrán acceder a $450.000 por hectárea, con un máximo de $9.000.000. Y los que cuentan con 20 a 40 hectáreas podrán financiar hasta $275.000 por hectárea, con un tope de $11.000.000.



El crédito será en pesos, con una tasa de interés del 25%, y se devolverá en 5 cuotas mensuales consecutivas a partir del 8 de mayo de 2026. Para quienes tengan RENSPA actualizado en frutos secos o vid en al menos la mitad de su superficie, el pago será en 3 cuotas desde el 10 de julio de 2026.



Entre los requisitos principales, se exige presentar DNI y constancia de domicilio, estar inscripto en ARCA, CUIT e Ingresos Brutos, tener RENSPA actualizado y contar con libre deuda de la Agencia de Recaudación Tributaria, además de no registrar incumplimientos con Río Negro Fiduciaria S.A. ni con el Ente Compensador del Granizo.