Comenzó la colocación de cestos de basura construidos por estudiantes

El Municipio de Lamarque comenzó con la colocación de los cestos de basura que han construido los estudiantes de 2º y 3º año del CET20 . La tarea inició por las escuelas rurales Nº 112 y 237.

Regionales - Lamarque22/10/2025
Se trata de cestos de basura exteriores destinados a cinco instituciones educativas de la localidad, restando colocar los del Jardín Nº 100, la Escuela Infantil Nº 1 y la Escuela Primaria Nº 368.


La iniciativa se desarrolla en el marco del taller de Herrería y Soldadura, donde los jóvenes ponen en práctica los conocimientos adquiridos en clase para fabricar las estructuras y realizar los ensambles de cada contenedor.

