Comenzó la colocación de cestos de basura construidos por estudiantes

Se trata de cestos de basura exteriores destinados a cinco instituciones educativas de la localidad, restando colocar los del Jardín Nº 100, la Escuela Infantil Nº 1 y la Escuela Primaria Nº 368.



La iniciativa se desarrolla en el marco del taller de Herrería y Soldadura, donde los jóvenes ponen en práctica los conocimientos adquiridos en clase para fabricar las estructuras y realizar los ensambles de cada contenedor.