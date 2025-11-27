ENDEVAM acompaña a productores

El Ente de Desarrollo Regional del Valle Medio refuerza su acompañamiento a los productores mediante un plan integral de logística y asistencia.

Regionales27/11/2025
IMG-20251126-WA0121

Durante las últimas semanas, el organismo ha implementado diversas acciones orientadas a optimizar la eficiencia de la cadena de valor y brindar un soporte constante a quienes integran el sector agropecuario de la región. Estas iniciativas incluyen asesoramiento técnico personalizado, la mejora de los canales de comunicación con los productores y la búsqueda activa de nuevos nichos de comercialización.


Asimismo, se ha priorizado el fortalecimiento de la infraestructura logística local, lo que permite una mayor fluidez en el transporte de productos hacia los mercados regionales y nacionales.


Con estas medidas, el Ente reafirma su compromiso con el crecimiento sostenible de la producción del Valle Medio, acompañando a los productores en cada etapa del proceso productivo.

