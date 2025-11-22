El kilómetro 262 de la ruta nacional 250, en cercanías de Pomona, se convirtió en escenario de un despiste que, en principio, solo trajo como consecuencia daños materiales y lesiones de carácter leve para el conductor del rodado.
Despiste y vuelco en cercanías de Rio Colorado
Una mujer resultó con lesiones que, en principio, no serían de gravedad, cuando perdió el control de su auto y entró en vuelcoRegionales22/11/2025
El incidente ocurrió minutos antes de las tres de la tarde del viernes sobre ruta nacional 22, en cercanías de Río Colorado.
Precisamente a la altura del kilómetro 912 y a unos 18 kilómetros del cruce de las rutas 22 y 251.
Hasta el lugar se movilizó personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Río Colorado y también ambulancias de salud pública y bomberos.
En el lugar, se constató que se trató de un despiste seguido de vuelco con un único rodado interviniente.
Fue un Fiat Palio Fire de color negro conducido por su única ocupante, una mujer de 43 años de edad y domiciliada en Bahía Blanca.
Según se supo, la mujer viajaba desde su ciudad de origen con destino a Neuquén.
La misma relató a las autoridades policiales que llevaba un viaje absolutamente tranquilo hasta que - en el lugar mencionado - el auto sufrió un desperfecto mecánico y eso fue el motivo por el cual perdió el control del rodado, produciéndose entonces el despiste y posterior vuelco.
Dijo también que dió al menos tres tumbos hasta quedar finalmente sobre sus cuatro ruedas en la banquina del mismo sentido de circulación.
Si bien la víctima fue trasladada hasta el centro de salud pública de Río Colorado para un mejor control médico, en principio no presentaría lesiones de gravedad.
Aguas Rionegrinas realizó con éxito la Licitación Pública 15/25, destinada a la adquisición de 2.300.000 litros de hipoclorito de sodio, insumo fundamental para la potabilización de agua de consumo humano en los servicios del Alto Valle y Valle Medio.
El martes en la mañana, frente a un Tribunal Colegiado, el equipo de la fiscalía descentralizada de Choele Choel realizó sus alegatos contra un hombre por delitos cometidos en el marco de violencia de género. El imputado, que se encuentra cumpliendo prisión preventiva, se conectó desde la Oficina Judicial de Viedma a través de la plataforma Zoom.
Río Negro pone a disposición una capacitación en formación apícola, destinada a quienes estén interesados en formarse o profesionalizarse en la actividad a través de conocimientos y habilidades prácticas para el armado, mantenimiento y reparación de materiales, así como para las prácticas de manejo a campo de colmenas Langstroth. El 25 de noviembre finaliza la preinscripción.
La Secretaría de Docencia y Vida Estudiantil de la Sede Alto Valle – Valle Medio de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) abrió una nueva convocatoria para cubrir cargos docentes interinos en las categorías de Profesor/a, Jefe/a de Trabajos Prácticos y Ayudante de Primera, dedicación simple, para el primer cuatrimestre y anuales 2026.
En el marco del Día Nacional de las Escuelas Técnicas, tres instituciones de la modalidad estuvieron presentes en el Valle Medio y llevaron adelante con gran éxito sus Expo Técnicas, espacios donde estudiantes y docentes exhibieron parte del trabajo sostenido durante todo el año.
Destacada participación de la escuela municipal de gimnasia artística de Luis Beltrán fue parte del encuentro realizado en el polideportivo de puerto del este.
Más de 150 estudiantes y docentes participaron del Encuentro de Teatro "Al arte nos une"Regionales17/11/2025
Con gran entusiasmo y una destacada participación estudiantil, se llevó a cabo en Darwin el 3º Encuentro de Teatro “Al arte nos une”, una propuesta que reunió a más de 150 estudiantes y docentes de distintas escuelas del Valle Medio, consolidándose como un espacio único en la provincia de Río Negro.
Belisle recibe una fecha clave del Campeonato Rionegrino de JineteadasRegionales - Coronel Belisle21/11/2025
Este fin de semana, Coronel Belisle será sede de la séptima y octava fecha del Campeonato Rionegrino de Jineteadas, en el camino clasificatorio hacia Jesús María 2026. Las actividades se desarrollarán los días 22 y 23 de noviembre, con apertura del campo desde las 8 de la mañana.
A través de la Ordenanza de autorización N° 31/25 se realizará la venta de terrenos individualizados en nuestra localidad.
