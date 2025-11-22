Despiste y vuelco en cercanías de Rio Colorado

El incidente ocurrió minutos antes de las tres de la tarde del viernes sobre ruta nacional 22, en cercanías de Río Colorado.

Precisamente a la altura del kilómetro 912 y a unos 18 kilómetros del cruce de las rutas 22 y 251.

Hasta el lugar se movilizó personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Río Colorado y también ambulancias de salud pública y bomberos.

En el lugar, se constató que se trató de un despiste seguido de vuelco con un único rodado interviniente.

Fue un Fiat Palio Fire de color negro conducido por su única ocupante, una mujer de 43 años de edad y domiciliada en Bahía Blanca.

Según se supo, la mujer viajaba desde su ciudad de origen con destino a Neuquén.

La misma relató a las autoridades policiales que llevaba un viaje absolutamente tranquilo hasta que - en el lugar mencionado - el auto sufrió un desperfecto mecánico y eso fue el motivo por el cual perdió el control del rodado, produciéndose entonces el despiste y posterior vuelco.

Dijo también que dió al menos tres tumbos hasta quedar finalmente sobre sus cuatro ruedas en la banquina del mismo sentido de circulación.

Si bien la víctima fue trasladada hasta el centro de salud pública de Río Colorado para un mejor control médico, en principio no presentaría lesiones de gravedad.

Fuente Unidad Regional IV