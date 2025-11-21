El kilómetro 262 de la ruta nacional 250, en cercanías de Pomona, se convirtió en escenario de un despiste que, en principio, solo trajo como consecuencia daños materiales y lesiones de carácter leve para el conductor del rodado.
Aguas Rionegrinas licitó la compra de insumos para plantas potabilizadoras
Aguas Rionegrinas realizó con éxito la Licitación Pública 15/25, destinada a la adquisición de 2.300.000 litros de hipoclorito de sodio, insumo fundamental para la potabilización de agua de consumo humano en los servicios del Alto Valle y Valle Medio.Regionales21/11/2025
En esta ocasión se presentó la ofeta de la empresa Induquímica SA.
Este proceso se suma a la Licitación 14/25, realizada recientemente, para la adquisición del mismo insumo destinado a los servicios de Viedma, El Cóndor, San Antonio Oeste, Las Grutas, Puerto del SAE, Sierra Grande, Valcheta, Río Colorado, General Conesa y Villa Regina.
El hipoclorito de sodio es un producto esencial dentro del proceso de potabilización. utilizado en la etapa de desinfección, etapa fundamental para que el agua sea potable.
De esta manera, Aguas Rionegrinas celebra este tipo de licitaciones centralizadas que permiten adquirir el insumo para todas las instalaciones en una única compra.
Esto optimiza la logística, facilita la distribución a cada planta y abarata los costos de transporte, garantizando un uso más eficiente de los recursos públicos.
El martes en la mañana, frente a un Tribunal Colegiado, el equipo de la fiscalía descentralizada de Choele Choel realizó sus alegatos contra un hombre por delitos cometidos en el marco de violencia de género. El imputado, que se encuentra cumpliendo prisión preventiva, se conectó desde la Oficina Judicial de Viedma a través de la plataforma Zoom.
Río Negro pone a disposición una capacitación en formación apícola, destinada a quienes estén interesados en formarse o profesionalizarse en la actividad a través de conocimientos y habilidades prácticas para el armado, mantenimiento y reparación de materiales, así como para las prácticas de manejo a campo de colmenas Langstroth. El 25 de noviembre finaliza la preinscripción.
La Secretaría de Docencia y Vida Estudiantil de la Sede Alto Valle – Valle Medio de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) abrió una nueva convocatoria para cubrir cargos docentes interinos en las categorías de Profesor/a, Jefe/a de Trabajos Prácticos y Ayudante de Primera, dedicación simple, para el primer cuatrimestre y anuales 2026.
En el marco del Día Nacional de las Escuelas Técnicas, tres instituciones de la modalidad estuvieron presentes en el Valle Medio y llevaron adelante con gran éxito sus Expo Técnicas, espacios donde estudiantes y docentes exhibieron parte del trabajo sostenido durante todo el año.
Destacada participación de la escuela municipal de gimnasia artística de Luis Beltrán fue parte del encuentro realizado en el polideportivo de puerto del este.
Más de 150 estudiantes y docentes participaron del Encuentro de Teatro "Al arte nos une"Regionales17/11/2025
Con gran entusiasmo y una destacada participación estudiantil, se llevó a cabo en Darwin el 3º Encuentro de Teatro “Al arte nos une”, una propuesta que reunió a más de 150 estudiantes y docentes de distintas escuelas del Valle Medio, consolidándose como un espacio único en la provincia de Río Negro.
Un auto volcó en la mañana de éste domingo a la altura del kilómetro 276 de la ruta nacional 250.
Solo "daños materiales" fue la resultante de una colisión por alcance ocurrido pasado el mediodía del miércoles en Choele Choel.
El Intendente Municipal de Luis Beltrán, Robin del Río, junto al Ministro de Obras Públicas de la Provincia Alejandro Echarren recorrieron la obra de Repavimentación Urbana.
