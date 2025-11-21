Aguas Rionegrinas licitó la compra de insumos para plantas potabilizadoras

En esta ocasión se presentó la ofeta de la empresa Induquímica SA.



Este proceso se suma a la Licitación 14/25, realizada recientemente, para la adquisición del mismo insumo destinado a los servicios de Viedma, El Cóndor, San Antonio Oeste, Las Grutas, Puerto del SAE, Sierra Grande, Valcheta, Río Colorado, General Conesa y Villa Regina.



El hipoclorito de sodio es un producto esencial dentro del proceso de potabilización. utilizado en la etapa de desinfección, etapa fundamental para que el agua sea potable.



De esta manera, Aguas Rionegrinas celebra este tipo de licitaciones centralizadas que permiten adquirir el insumo para todas las instalaciones en una única compra.



Esto optimiza la logística, facilita la distribución a cada planta y abarata los costos de transporte, garantizando un uso más eficiente de los recursos públicos.