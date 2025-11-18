Las escuelas técnicas mostraron su potencial en Valle Medio

El CET 20 de Lamarque, con orientación en Maestro Mayor de Obras, fue el primero en abrir sus puertas. La muestra reunió a una gran cantidad de visitantes, quienes pudieron conocer en detalle los proyectos desarrollados por los estudiantes y dialogar con ellos sobre el alcance de esta formación técnica. Entre los trabajos destacados se encontraron las prácticas vinculadas a la construcción y cerramiento con un paredón para el Hospital “Jorge Rebok”, la elaboración metalúrgica de seis canastos para distintas escuelas de la localidad y la fabricación de mobiliario para la Escuela Infantil, entre otros.



Por su parte, el CET 13 de Choele Choel —con orientaciones en Electromecánica y Alimentación— y el CET 29 de Luis Beltrán —con orientación Agropecuaria— realizaron sus exposiciones el pasado viernes. Hubo presentaciones de trabajos, ventas, degustaciones y diversas actividades relacionadas con cada especialidad, lo que permitió a la comunidad acercarse a los procesos formativos que desarrollan estas instituciones.



En el CET 13 se destacaron proyectos como la elaboración de porta sueros para el Hospital Zonal, la colaboración con el área de Obras Públicas en el servicio eléctrico y la reparación de juegos de plaza para escuelas y jardines.



En tanto, el CET 29 fue reconocido por sus espacios de taller —con corrales, huertas, construcciones en barro y sistemas de riego— y por iniciativas como la creación de un invernadero y la posterior cosecha de verduras destinadas a las Residencias Escolares; la construcción, junto al INTA, de un gallinero móvil; y la producción y gestión de abono para chacras, entre otros trabajos.



Estas muestras escolares no solo exhiben el potencial de cada orientación, sino que también reflejan el compromiso y la dedicación de las comunidades educativas, que a lo largo del año sostienen prácticas, proyectos y propuestas que fortalecen la educación técnica en la región.