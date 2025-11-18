Destacada participación de la escuela municipal de gimnasia artística de Luis Beltrán fue parte del encuentro realizado en el polideportivo de puerto del este.
Las escuelas técnicas mostraron su potencial en Valle Medio
En el marco del Día Nacional de las Escuelas Técnicas, tres instituciones de la modalidad estuvieron presentes en el Valle Medio y llevaron adelante con gran éxito sus Expo Técnicas, espacios donde estudiantes y docentes exhibieron parte del trabajo sostenido durante todo el año.Regionales18/11/2025
El CET 20 de Lamarque, con orientación en Maestro Mayor de Obras, fue el primero en abrir sus puertas. La muestra reunió a una gran cantidad de visitantes, quienes pudieron conocer en detalle los proyectos desarrollados por los estudiantes y dialogar con ellos sobre el alcance de esta formación técnica. Entre los trabajos destacados se encontraron las prácticas vinculadas a la construcción y cerramiento con un paredón para el Hospital “Jorge Rebok”, la elaboración metalúrgica de seis canastos para distintas escuelas de la localidad y la fabricación de mobiliario para la Escuela Infantil, entre otros.
Por su parte, el CET 13 de Choele Choel —con orientaciones en Electromecánica y Alimentación— y el CET 29 de Luis Beltrán —con orientación Agropecuaria— realizaron sus exposiciones el pasado viernes. Hubo presentaciones de trabajos, ventas, degustaciones y diversas actividades relacionadas con cada especialidad, lo que permitió a la comunidad acercarse a los procesos formativos que desarrollan estas instituciones.
En el CET 13 se destacaron proyectos como la elaboración de porta sueros para el Hospital Zonal, la colaboración con el área de Obras Públicas en el servicio eléctrico y la reparación de juegos de plaza para escuelas y jardines.
En tanto, el CET 29 fue reconocido por sus espacios de taller —con corrales, huertas, construcciones en barro y sistemas de riego— y por iniciativas como la creación de un invernadero y la posterior cosecha de verduras destinadas a las Residencias Escolares; la construcción, junto al INTA, de un gallinero móvil; y la producción y gestión de abono para chacras, entre otros trabajos.
Estas muestras escolares no solo exhiben el potencial de cada orientación, sino que también reflejan el compromiso y la dedicación de las comunidades educativas, que a lo largo del año sostienen prácticas, proyectos y propuestas que fortalecen la educación técnica en la región.
Más de 150 estudiantes y docentes participaron del Encuentro de Teatro "Al arte nos une"Regionales17/11/2025
Con gran entusiasmo y una destacada participación estudiantil, se llevó a cabo en Darwin el 3º Encuentro de Teatro “Al arte nos une”, una propuesta que reunió a más de 150 estudiantes y docentes de distintas escuelas del Valle Medio, consolidándose como un espacio único en la provincia de Río Negro.
Un auto volcó en la mañana de éste domingo a la altura del kilómetro 276 de la ruta nacional 250.
Una vez más, la intersección de Ruta 22 y 251, en cercanías de Río Colorado, volvió a ser escenario de un siniestro vial.
Motociclista resultó con lesiones graves como consecuencia de un siniestro vial ocurrido en horas de la tarde del viernes en Río Colorado.
Operario y Asistente ApícolaRegionales12/11/2025
El Instituto de Educación Profesional (InEP) de la Universidad Nacional de Río Negro invita a participar del trayecto formativo Operario/a Apícola (Nivel I) y Asistente Apícola (Nivel II), que se desarrollará en distintas localidades de la provincia, iniciando en 2025 y continuando durante 2026.
En la ESRN 139 de Pomona dio inicio la capacitación “R.C.P. y primeros auxilios básicos en la escuela”, destinada a docentes de todo el Valle Medio. La propuesta es fruto del trabajo articulado entre distintas áreas del Consejo Escolar Valle Medio I, dependiente del Ministerio de Educación.
Los eventos de precipitaciones registrados el lunes 10 de noviembre de 2025 generaron condiciones de riesgo severo para las localidades de San Patricio del Chañar y General Roca, y de riesgo moderado en las localidades de Guerrico, Chimpay, J.J. Gomez, Stefenelli y Belisle.
En Beltrán, un hombre dejó las brasas de un asado encendidas y se generó un incendio.
Una menor, que estaba al mando de un ciclomotor, quiso esquivar un auto y terminó cayendo al suelo. El hecho ocurrió en Blas Parera y Roca de Luis Beltrán.