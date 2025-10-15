Pomona incorporó nueva maquinaria

Los estudiantes de la Escuela Primaria Nº 7 de Pomona disfrutan de nuevos sectores de juegos creados en el patio, pensados para aprovechar de manera lúdica los momentos al aire libre.
La Municipalidad de Pomona continúa fortaleciendo su capacidad operativa con la adquisición de nuevas maquinarias destinadas al mantenimiento de los espacios públicos y tareas rurales.Regionales - Pomona15/10/2025
La inversión total fue de $25.145.129, e incluyó la compra de un tractor PAUNY 125P Parquero de 25 HP y una desmalezadora YOMEL 13.21 LT con rueda de apoyo, ambos equipos adquiridos a la firma Agropack Patagonia S A.
Esta incorporación se realizó con fondos municipales, en un marco de total transparencia administrativa y responsabilidad en el uso de los recursos públicos, reafirmando el compromiso de la gestión con la eficiencia y la rendición de cuentas.
Las nuevas herramientas permitirán optimizar los trabajos de mantenimiento, limpieza y mejora en distintos sectores de la localidad, acompañando el crecimiento de Pomona con mayor eficiencia y equipamiento de primer nivel.
Personal del Destacamento Vial Pomona debió acudir ésta mañana al kilómetro 276 de la Ruta Nacional 250, lugar en el que se produjo un accidente de tránsito.
En un nuevo operativo de control vehicular llevado a cabo en la tarde del sábado, personal policial del Destacamento Seguridad Vial Pomona detectó irregularidades en un motovehiculo y procedió a su retención preventiva.
Este viernes 12 de septiembre, de 9:30 a 11:30 hs, en el Concejo Deliberante de Pomona (Sarmiento 104), se llevará a cabo un Taller Informativo sobre Prevención de Estafas Virtuales.
Seguridad Vial: Varios vehículos secuestrados y retenidos durante el fin de semanaRegionales - Pomona26/08/2025
Personal del Destacamento Pomona de Seguridad Vial de la policía de Río Negro secuestro, éste domingo, dos motovehículos sobre los que pesaban denuncias por delitos de “Hurto” en diferentes hechos. Uno de ellos data del 2012 y el otro del 2015.
El viernes, personal del Destacamento Especial de Seguridad Vial de Pomona realizó un operativo de control vehicular sobre la Ruta Nacional 250, a la altura del kilómetro 258, donde fue interceptado un vehículo furgón conducido por un hombre de 37 años, domiciliado en San Antonio Oeste.
Este sábado 3 de agosto a las 14 horas, en el Polideportivo Municipal de Pomona se festeja el Día del Niño
El planetario móvil es una experiencia educativa, inmersiva y fascinante para todas las edades.
Mariana Sirote llevara adelante el taller vinculo entre la palabra y el movimiento en el Teatro El Galpón
El sábado 18 de octubre están todos invitados a la Plaza 9 de Julio de Luis Beltrán para disfrutar de una tarde llena de música y baile.
En horas de la tarde del martes, minutos antes de las 16, personal del Cuerpo de Seguridad Vial Río Colorado de la policía de Río Negro, intervino tras un aviso que alertaba sobre una colisión vehicular ocurrida en la intersección de las rutas nacionales 22 y 251.