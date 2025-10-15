Pomona incorporó nueva maquinaria

La inversión total fue de $25.145.129, e incluyó la compra de un tractor PAUNY 125P Parquero de 25 HP y una desmalezadora YOMEL 13.21 LT con rueda de apoyo, ambos equipos adquiridos a la firma Agropack Patagonia S A.



Esta incorporación se realizó con fondos municipales, en un marco de total transparencia administrativa y responsabilidad en el uso de los recursos públicos, reafirmando el compromiso de la gestión con la eficiencia y la rendición de cuentas.



Las nuevas herramientas permitirán optimizar los trabajos de mantenimiento, limpieza y mejora en distintos sectores de la localidad, acompañando el crecimiento de Pomona con mayor eficiencia y equipamiento de primer nivel.