Belisle recibe una fecha clave del Campeonato Rionegrino de Jineteadas
Este fin de semana, Coronel Belisle será sede de la séptima y octava fecha del Campeonato Rionegrino de Jineteadas, en el camino clasificatorio hacia Jesús María 2026. Las actividades se desarrollarán los días 22 y 23 de noviembre, con apertura del campo desde las 8 de la mañana.Regionales - Coronel Belisle21/11/2025
La programación incluirá una monta especial muy destacada: la revancha de Adrián Fernández, campeón patagónico, sobre El Mal Amigo, el reservado de la familia Morales, una de las montas más esperadas de la temporada.
Con este nuevo encuentro, el campeonato ingresa en su etapa final, donde comienzan a definirse los representantes rionegrinos en las tres categorías oficiales del certamen nacional: Clina Limpia, Gurupa Surera y Bastos con Encimera. Las posiciones están ajustadas y cada punto suma para conformar la delegación que viajará a Jesús María en enero.
Una vez más, la cita ofrecerá un espacio donde la tradición se mantiene viva cada fin de semana, fortaleciendo los lazos comunitarios y el valor cultural de las jineteadas en toda la provincia.
El Gobierno de Río Negro continúa acompañando el desarrollo del campeonato provincial, impulsando actividades que consolidan la identidad cultural y acompañan el camino de los jinetes que representarán a la provincia en los escenarios más importantes del país.
