Concurso navideño en Belisle

Los que deseen participar deben decorar su casa con motivos navideños, sacarle una foto y publicarla en Facebook etiquetando a @DiegoIntendente.



Participan automáticamente del concurso. Las tres fotos con más "Me gusta" serán las ganadoras, de premios en efectivo



También hay premio para todos los que participen.



Tienen tiempo hasta el 23/12 para participar.



Los ganadores serán anunciados al finalizar el concurso.