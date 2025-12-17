Concurso navideño en Belisle

La Municipalidad de Coronel Beliste, invita a toda la comunidad a contagiar el espíritu de las fiestas con un concurso navideño

Regionales - Coronel Belisle17/12/2025
IMG-20251217-WA0006

Los que deseen participar deben decorar  su casa con motivos navideños, sacarle una foto y publicarla en Facebook etiquetando a @DiegoIntendente.


Participan automáticamente del concurso. Las tres fotos con más "Me gusta" serán las ganadoras, de premios en efectivo


También hay premio para todos los que participen.


Tienen tiempo hasta el 23/12 para participar.


Los ganadores serán anunciados al finalizar el concurso.

