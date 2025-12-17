Concurso navideño en Belisle

El Intendente Municipal de Lamarque Sergio Hernández, se reunió con los referentes de la UOCRA Alto Valle, donde se trataron diferentes temas además de coordinar distintas acciones.
La reciente encuesta "Balance Río Negro 2025”, elaborada por la consultora Mercados & Estrategia, ubica al intendente de Choele Choel, Diego Ramello, entre los cinco jefes comunales con mejor imagen positiva de la provincia, un dato que encuentra su principal explicación en el respaldo sostenido de los vecinos y vecinas de la ciudad.
Con una jornada de recreación, encuentro y emociones compartidas, el Centro para Personas con Discapacidad Visual Alen Simón llevó adelante el cierre de un nuevo año de actividades en Choele. La propuesta reunió a quienes asisten al espacio junto a sus familias, en un clima de celebración y balance positivo por un año atravesado por el aprendizaje, la contención y el disfrute.