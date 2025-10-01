En Coronel Belisle se realizaron talleres sobre consumos problemáticos con estudiantes de la ESRN 52 (de 1.° a 5.° año, turno mañana) y con estudiantes de 6º y 7.° grado de ambos turnos de la Escuela Primaria 78.
Con fondos provinciales, Coronel Belisle financia obras para la comunidad
A través de un convenio entre el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Turismo y el municipio de Coronel Belisle, la localidad se alzará con $8 millones que serán destinados a la ejecución de obra pública para mejorar la infraestructura local y consecuentemente la vida de las y los vecinos.
El acuerdo de compensación de deudas, firmado recientemente por el Ministro de la cartera, Fabián Gatti, y el intendente Diego Agüero, corresponde a un aporte por parte del Gobierno Provincial en concepto de pago de Tasas Municipales referidas a edificios donde funcionan actualmente diferentes dependencias de la Provincia.
En este sentido, Agüero destacó que “se trata de las tasas que cobra el municipio tanto a los comercios y a los vecinos y que ahora la provincia comenzará a aportar por los distintos edificios que tiene en nuestra localidad. Es una recaudación más que nos permitirá mejorar la obra pública.
La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) inauguró una nueva sede en Coronel Belisle, reafirmando su compromiso de ampliar la presencia territorial y acercar el Estado a las comunidades donde más se necesita.
En Belisle se preparan para el 1er Torneo de Ajedrez "Día de la Primavera" organizado por el Taller Municipal de Ajedrez.
La localidad vivió este fin de semana una jornada de Pastelería Profesional organizada de forma conjunta entre el Municipio de Coronel Belisle y el CEAER, donde se vivió una tarde colmada de aromas, colores y sabores.
El próximo sábado 6 de septiembre, el CEAER junto al Municipio de Coronel Belisle invitan a participar de un curso intensivo de pastelería pensado especialmente para quienes buscan dar sus primeros pasos o potenciar un emprendimiento gastronómico.
Un hecho de tránsito ocurrido el domingo, aproximadamente a las 19,30 horas, sobre ruta nacional 22 a la altura del kilómetro 1030, en cercanías de Coronel Belisle, produjo daños materiales en los autos involucrados.
El Viernes dos accidentes tuvieron lugar en el mismo kilómetro de la ruta 22 y ambos accidentes tuvieron como protagonista a autos y camiones.
Una colisión por alcance se produjo en las primeras horas de la tarde del viernes sobre la ruta nacional 22, a la altura del kilómetro 1025, en cercanías de Coronel Belisle.
La Universidad Nacional de Río Negro anunció la apertura del período de inscripción para el ciclo lectivo 2026, ofreciendo una amplia gama de más de 50 carreras presenciales de grado distribuidas en ocho localidades de la provincia.
Boleta Única de Papel: cómo votar con la nueva modalidad que debuta en las elecciones 202529/09/2025
La Boleta única se estrena en las legislativas del 26 de octubre y promete cambiar la forma en que votamos en la Argentina. Un repaso sobre cómo usarla, cuáles son los errores más comunes y cómo practicar antes con el simulador oficial para no anular tu voto.
El día lunes la fiscalía y la querella solicitaron al Tribunal Colegiado que declare responsables penales a los tres empleados policiales por los hechos vinculados a la muerte de Daniel Solano. Mientras que la defensa penal pública y particular pidieron que sean absueltos. El veredicto se conocerá el próximo jueves a las 12:00.