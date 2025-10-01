Con fondos provinciales, Coronel Belisle financia obras para la comunidad

El acuerdo de compensación de deudas, firmado recientemente por el Ministro de la cartera, Fabián Gatti, y el intendente Diego Agüero, corresponde a un aporte por parte del Gobierno Provincial en concepto de pago de Tasas Municipales referidas a edificios donde funcionan actualmente diferentes dependencias de la Provincia.

En este sentido, Agüero destacó que “se trata de las tasas que cobra el municipio tanto a los comercios y a los vecinos y que ahora la provincia comenzará a aportar por los distintos edificios que tiene en nuestra localidad. Es una recaudación más que nos permitirá mejorar la obra pública.