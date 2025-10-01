Con fondos provinciales, Coronel Belisle financia obras para la comunidad

A través de un convenio entre el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Turismo y el municipio de Coronel Belisle, la localidad se alzará con $8 millones que serán destinados a la ejecución de obra pública para mejorar la infraestructura local y consecuentemente la vida de las y los vecinos.

Regionales - Coronel Belisle01/10/2025
IMG-20251001-WA0010

El acuerdo de compensación de deudas, firmado recientemente por el Ministro de la cartera, Fabián Gatti, y el intendente Diego Agüero, corresponde a un aporte por parte del Gobierno Provincial en concepto de pago de Tasas Municipales referidas a edificios donde funcionan actualmente diferentes dependencias de la Provincia.

En este sentido, Agüero destacó que “se trata de las tasas que cobra el municipio tanto a los comercios y a los vecinos y que ahora la provincia comenzará a aportar por los distintos edificios que tiene en nuestra localidad. Es una recaudación más que nos permitirá mejorar la obra pública.

Te puede interesar
IMG-20250908-WA0091

Una dulce jornada en Belisle

Regionales - Coronel Belisle09/09/2025

La localidad vivió este fin de semana una jornada de Pastelería Profesional organizada de forma conjunta entre el Municipio de Coronel Belisle y el CEAER, donde se vivió una tarde colmada de aromas, colores y sabores.

Lo más visto
IMG-20250929-WA0067

Causa Solano II: alegatos de clausura

Regionales30/09/2025

El día lunes la fiscalía y la querella solicitaron al Tribunal Colegiado que declare responsables penales a los tres empleados policiales por los hechos vinculados a la muerte de Daniel Solano. Mientras que la defensa penal pública y particular pidieron que sean absueltos. El veredicto se conocerá el próximo jueves a las 12:00.