Realizaron charla sobre consumos problemáticos

En Coronel Belisle se realizaron talleres sobre consumos problemáticos con estudiantes de la ESRN 52 (de 1.° a 5.° año, turno mañana) y con estudiantes de 6º y 7.° grado de ambos turnos de la Escuela Primaria 78.

Regionales - Coronel Belisle29/09/2025
Durante los encuentros se trabajó sobre cómo prevenir el consumo  en un espacio donde los chicos y chicas pudieron hacer preguntas, compartieron inquietudes y reflexionaron sobre la temática.

Las actividades estuvieron a cargo de Juan José Schonberger (Psicólogo social), Camila Quevedo (Técnica en niñez, adolescencia y familia, y psicóloga social) y Yerimen González (Licenciada en criminología), integrantes de la Fundación Aprendiendo a Vivir.

La coordinación general fue acompañada por la referente del área de Seguridad e Higiene del Consejo Escolar Valle Medio I, favoreciendo un espacio de encuentro, diálogo y aprendizaje compartido.

Porque cada charla, cada pregunta y cada reflexión son semillas que ayudan a los chicos y chicas a mirar distinto, a crecer con más herramientas y a elegir caminos de cuidado y salud.

