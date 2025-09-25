Ejercitaciones Militares en la Zona de Choele Choel

Te puede interesar

Record de participación en la Expo rural Regionales - Choele Choel 25/09/2025 La 45ª Expo Rural de Choele Choel se prepara para recibir al público con una participación récord. Esta nueva edición contará con la presencia de más de 80 empresas y expositores de distintos rubros, consolidando al evento como el punto de encuentro más importante de la ganadería y agroindustria de la región.

Estudiantes de Choele Choel en las Olimpiadas de Educación Técnica Regionales - Choele Choel 24/09/2025 Tres estudiantes rionegrinas estarán presentes en la instancia final de las Olimpiadas Nacionales de la Educación Técnico Profesional 2025. En la rama Tecnología de los Alimentos con un "Saborizante de cáscara de cebollas en polvo", Luján Bustamante, Liliana Gómez y Sión Huarachi representarán al CET 13 de Choele Choel a fines de octubre, en el Instituto Nacional de Educación Técnica (INET) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Emotivo homenaje a soldados continentales de Malvinas del Valle Medio Regionales - Choele Choel 24/09/2025 En un acto cargado de emociones, el Gobernador Alberto Weretilneck encabezó la ceremonia en la que la Provincia reconoció a ex soldados continentales del Valle Medio, convocados, movilizados y que se encontraron bajo bandera durante la Guerra de Malvinas.

Choele Choel: Aguas Rionegrinas suma equipamiento y reconoce a trabajadores Regionales - Choele Choel 24/09/2025 El Gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, encabezó en Choele Choel la entrega de vehículos para la delegación Valle Medio de Aguas Rionegrinas. Se presentó el nuevo camión desobstructor, fundamental para el mantenimiento de las redes cloacales en la región.

Ramello: “Hoy le cambia la realidad a 112 familias” Regionales - Choele Choel 23/09/2025 El día lunes en el salón de bomberos voluntarios de Choele Choel se realizó la entrega de certificados a las 112 familias beneficiarias del programa “Suelo Urbano”, el intendente destacó que esto es un cambio en la vida de las familias beneficiarias.

Choele encara la remodelación de su Polideportivo Municipal Regionales - Choele Choel 21/09/2025 Después de más de 20 años sin reformas de fondo, Choele Choel se puso un objetivo grande: transformar su histórico Polideportivo Municipal en un Centro Deportivo de Alto Rendimiento capaz de recibir torneos provinciales y nacionales.