Ejercitaciones Militares en la Zona de Choele Choel

El Regimiento de Infantería Mecanizado 6 “General Viamonte”, integrantes de la Brigada Mecanizada “Tte Gral Nicolas Levalle”, dependientes de la Fuerza de Despliegue Rápido (FDR) del Ejército Argentino, llevara a cabo en la zona, una serie de ejercitaciones militares entre los días 24 de septiembre y 1 de octubre del corriente año.

Regionales - Choele Choel25/09/2025
IMG-20250924-WA0040

La citada Unidad actualmente tiene su asiento en la localidad de Toay, provincia de La Pampa. Sin embargo en el siglo pasado, tuvo su asiento en la localidad de Choele Choel en dos oportunidades.


Las actividades del personal militar desplegado, incluirán:


Desplazamientos vehiculares con camiones tipo Oshkosh.


Movimientos de personal militar a pie.


Prácticas de técnicas anfibias y navegación de botes neumáticos sobre el Rio Negro.


Se efectuaran disparos simuladas de armas de fuego. 


Se aclara que no se efectuara tiro.


Estas ejercitaciones forman parte fundamental de la preparación profesional de los soldados y crean un compromiso, tanto en su adiestramiento militar como en su participación activa en la vida de la comunidad.

