Festival de la Cerveza Artesanal y Gastronomía “Yerimén”, en Belisle

La actividad se desarrollara en la avenida San Martín y Bartolomé Mitre con entrada libre y gratuita



Habrá Cerveza artesanal de diferentes estilos. Gran variedad gastronómica: lomos, asado, rabas, comidas gourmet y mucho más.



Artesanos de todo el Valle.



Escenario con espectáculos para toda la familia, entre ellos Los Joselinos y Sinsemina. Además habrá juegos para los más chicos. Espacios cómodos para sentarse y disfrutar.