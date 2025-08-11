La asociación de Bomberos Voluntarios de Coronel Belisle presentó una nueva unidad autobomba y la inauguración del nuevo tinglado de resguardo y trabajo.
Festival de la Cerveza Artesanal y Gastronomía “Yerimén”, en Belisle
Los días 20 y 21 de septiembre se realizará en la localidad de Coronel Belisle el festival de cerveza artesanal y gastronomía Yerimén.Regionales - Coronel Belisle11/08/2025
La actividad se desarrollara en la avenida San Martín y Bartolomé Mitre con entrada libre y gratuita
Habrá Cerveza artesanal de diferentes estilos. Gran variedad gastronómica: lomos, asado, rabas, comidas gourmet y mucho más.
Artesanos de todo el Valle.
Escenario con espectáculos para toda la familia, entre ellos Los Joselinos y Sinsemina. Además habrá juegos para los más chicos. Espacios cómodos para sentarse y disfrutar.
Provincia acompaña el desarrollo de Coronel Belisle con obras y serviciosRegionales - Coronel Belisle04/08/2025
En el marco del programa Junto al Municipio-Construyendo Provincia, Coronel Belisle avanza con obras en modalidad delegada para desarrollar infraestructura urbana y de servicios que mejoren la calidad de vida de la gente, con fondos rionegrinos por $40.592.575.
El Sábado 2 de agosto a las 14:00 horas en la Plaza San Martín se celebra el día de las infancias.
La Secretaría de Trabajo de Río Negro constató el avance del proceso de mecanización en el Caldero de Coronel Belisle, donde ya se utilizaron plataformas automáticas en las tareas de poda de peras en el Valle Medio. Esta tecnología no solo agiliza y moderniza las labores rurales, sino que también amplía las posibilidades de empleo para nuevos perfiles laborales, en especial para mujeres de la región.
Un accidente de tránsito se produjo en las primeras horas de la tarde del miércoles en Coronel Belisle.
El intendente Diego Agüero recorrió la finalización de la obra de cordón cuneta, realizada en conjunto con el Gobierno de la Provincia.
Con la intención de crear hábitos para una buena alimentación el “Tren Saludable” del Consejo Escolar Valle Medio hizo una nueva parada en la estación del Jardin 66 "El Fortincito".
Niños y niñas de hasta 14 años podrán participar del concurso de tiktok organizado por el municipio local
Los días 8, 9 y 10 de Agosto se realizará la cuarta fecha del Rally del Valle Medio que en esta oportunidad tendrá como epicentro caminos de Choele Choel.
El sábado a las 6:20 de la madrugada un auto terminó contra un árbol en la plaza 9 de Julio de Luis Beltrán
Negro Muerto: el potencial productivo del Valle Medio
Negro muerto; una posibilidad concreta de cambiarle el destino al Valle Medio y a gran parte de la provincia