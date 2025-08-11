Festival de la Cerveza Artesanal y Gastronomía “Yerimén”, en Belisle

Los días 20 y 21 de septiembre se realizará en la localidad de Coronel Belisle el festival de cerveza artesanal y gastronomía Yerimén.

Regionales - Coronel Belisle11/08/2025
IMG-20250811-WA0010

La actividad se desarrollara en la avenida San Martín y Bartolomé Mitre con entrada libre y gratuita


Habrá Cerveza artesanal de diferentes estilos. Gran variedad gastronómica: lomos, asado, rabas, comidas gourmet y mucho más.


Artesanos de todo el Valle.


Escenario con espectáculos para toda la familia, entre ellos Los Joselinos y Sinsemina. Además habrá juegos para los más chicos. Espacios cómodos para sentarse y disfrutar.

Te puede interesar
IMG-20250731-WA0023

La mecanización frutícola avanza en Coronel Belisle

Regionales - Coronel Belisle01/08/2025

La Secretaría de Trabajo de Río Negro constató el avance del proceso de mecanización en el Caldero de Coronel Belisle, donde ya se utilizaron plataformas automáticas en las tareas de poda de peras en el Valle Medio. Esta tecnología no solo agiliza y moderniza las labores rurales, sino que también amplía las posibilidades de empleo para nuevos perfiles laborales, en especial para mujeres de la región.

Lo más visto