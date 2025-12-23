Rally en pareja en Coronel Belisle

La municipalidad de Coronel Belisle, junto a ciclismo Lamarque y spartacus gimnasio auspucian el Rally en parejas de Coronel Belisle.

Regionales - Coronel Belisle23/12/2025
La competencia tendrá lugar el día 8 de febrero desde las 9 horas.  En tanto que desde 7:30 a 8:30 se realizará la acreditación 


Las inscripciones se aceptaran hasta el día jueves 5 de febrero y el valor de la misma es de 50 mil pesos por persona en competitivos y promocionales.  En el caso de infantiles el costo de inscripción será de 40 mil pesos por pareja. 


Las categorías competitivas recorrerán una distancia de 60 kilómetros y los promocionales 28 kilómetros.


El formulario de inscripción se puede encontrar en siguiente link o se pueden contactar con Ruben Salazar al 2984-958016


https://forms.gle/pXk7owKb5y4QEMFw6


La inscripción Incluye: 


 Servicio de Cronometraje (Crono Sports)


Numero Chip del participante recuperable


Seguro del competidor


Servicio de abastecimiento, frutas y agua 


Premiacion


Medallas


Fiscalización del evento CRONO SPORTS


Alias: ruben...
     CVU: 0000003100086154971702
     Nombre: Rubén Alberto Zalazar
     MERCADO PAGO


Contacto: Mandar comprobante con nombre del corredor y DNI, Al numero 2984958016 Ruben Zalazar

