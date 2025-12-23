La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) acordó con la municipalidad de Coronel Belisle una actualización salarial del 2,5% para diciembre. El aumento alcanza a los trabajadores en planta permanente y contratados.
Rally en pareja en Coronel Belisle
La municipalidad de Coronel Belisle, junto a ciclismo Lamarque y spartacus gimnasio auspucian el Rally en parejas de Coronel Belisle.Regionales - Coronel Belisle23/12/2025
La competencia tendrá lugar el día 8 de febrero desde las 9 horas. En tanto que desde 7:30 a 8:30 se realizará la acreditación
Las inscripciones se aceptaran hasta el día jueves 5 de febrero y el valor de la misma es de 50 mil pesos por persona en competitivos y promocionales. En el caso de infantiles el costo de inscripción será de 40 mil pesos por pareja.
Las categorías competitivas recorrerán una distancia de 60 kilómetros y los promocionales 28 kilómetros.
El formulario de inscripción se puede encontrar en siguiente link o se pueden contactar con Ruben Salazar al 2984-958016
https://forms.gle/pXk7owKb5y4QEMFw6
La inscripción Incluye:
Servicio de Cronometraje (Crono Sports)
Numero Chip del participante recuperable
Seguro del competidor
Servicio de abastecimiento, frutas y agua
Premiacion
Medallas
Fiscalización del evento CRONO SPORTS
Alias: ruben...
CVU: 0000003100086154971702
Nombre: Rubén Alberto Zalazar
MERCADO PAGO
Contacto: Mandar comprobante con nombre del corredor y DNI, Al numero 2984958016 Ruben Zalazar
La Municipalidad de Coronel Beliste, invita a toda la comunidad a contagiar el espíritu de las fiestas con un concurso navideño
El hospital de Coronel Belisle sumó un nuevo espacio de kinesiologíaRegionales - Coronel Belisle15/12/2025
El Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Diego Agüero inauguraron el nuevo consultorio kinesiológico del hospital de Coronel Belisle, en el marco del aniversario 112 de la localidad. La obra fortalece el servicio de salud y refleja una agenda de trabajo conjunto entre la Provincia y el Municipio.
Belisle fue sede de una nueva fecha del Campeonato Rionegrino de JineteadasRegionales - Coronel Belisle26/11/2025
Coronel Belisle recibió este fin de semana la séptima y octava fecha del Campeonato Rionegrino de Jineteadas, en una jornada marcada por la expectativa propia de la antesala a la gran final que se realizará en Cervantes el 6 y 7 de diciembre. Una vez más, las montas de bastos con encimera, gurupa y clina dejaron en claro el alto nivel de los jinetes que pelean por un lugar en la Delegación Rionegrina rumbo a Jesús María 2026.
Belisle recibe una fecha clave del Campeonato Rionegrino de JineteadasRegionales - Coronel Belisle21/11/2025
Este fin de semana, Coronel Belisle será sede de la séptima y octava fecha del Campeonato Rionegrino de Jineteadas, en el camino clasificatorio hacia Jesús María 2026. Las actividades se desarrollarán los días 22 y 23 de noviembre, con apertura del campo desde las 8 de la mañana.
Los días 22 y 23 de noviembre la localidad de Coronel Belisle será sede de la 7ma y 8va fecha al campeonato provincial de jineteada.
Bomberos Voluntarios de Coronel Belisle invita a participar del Taller de RCP, una capacitación abierta a toda la comunidad para aprender cómo actuar ante una emergencia.
En ruta nacional 22, proximidades de Coronel Belisle, un auto despistó y volcó dejando como saldo solo daños materiales.
El Gobierno de Río Negro otorgará un incentivo especial para el personal de la Administración Pública que cumpla servicios durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. La medida fue dispuesta por el Gobernador Alberto Weretilneck y reconoce el esfuerzo de quienes garantizan la continuidad de los servicios esenciales en esta ocasión especial.
El viernes 19 de diciembre, desde las 20 horas, el Club Atlético Almafuerte realizó su Asamblea General Ordinaria en la sede social de República de Chile 365, en Choele Choel, con una destacada participación de socios y la presencia de empresarios, funcionarios públicos y dirigentes sectoriales y políticos.
La localidad de Darwin en un acto, presidido por el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y el intendente Víctor Hugo “Curi” Mansilla, puso en funcionamiento el primer cajero automático de la localidad.