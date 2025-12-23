Rally en pareja en Coronel Belisle

La competencia tendrá lugar el día 8 de febrero desde las 9 horas. En tanto que desde 7:30 a 8:30 se realizará la acreditación



Las inscripciones se aceptaran hasta el día jueves 5 de febrero y el valor de la misma es de 50 mil pesos por persona en competitivos y promocionales. En el caso de infantiles el costo de inscripción será de 40 mil pesos por pareja.



Las categorías competitivas recorrerán una distancia de 60 kilómetros y los promocionales 28 kilómetros.



El formulario de inscripción se puede encontrar en siguiente link o se pueden contactar con Ruben Salazar al 2984-958016



https://forms.gle/pXk7owKb5y4QEMFw6



La inscripción Incluye:



Servicio de Cronometraje (Crono Sports)



Numero Chip del participante recuperable



Seguro del competidor



Servicio de abastecimiento, frutas y agua



Premiacion



Medallas



Fiscalización del evento CRONO SPORTS



Alias: ruben...

CVU: 0000003100086154971702

Nombre: Rubén Alberto Zalazar

MERCADO PAGO



Contacto: Mandar comprobante con nombre del corredor y DNI, Al numero 2984958016 Ruben Zalazar