Colonia de verano en Belisle

Desde el 29 de diciembre están abiertas las inscripciones para niñas y niños de 4 a 13 años que deseen participar de la colonia de vacaciones.



Un espacio lleno de juegos, deportes, actividades recreativas y artísticas para disfrutar el verano, aprender y compartir.



La colonia inicia el 12 de enero y se extenderá hasta el 6 de febrero y contará con deportes, Manualidades y actividades al aire libre



Inscripciones y consultas: 299 516 3478