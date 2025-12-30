La municipalidad de Coronel Belisle, junto a ciclismo Lamarque y spartacus gimnasio auspucian el Rally en parejas de Coronel Belisle.
Colonia de verano en Belisle
Desde el 29 de diciembre están abiertas las inscripciones para niñas y niños de 4 a 13 años que deseen participar de la colonia de vacaciones.
Un espacio lleno de juegos, deportes, actividades recreativas y artísticas para disfrutar el verano, aprender y compartir.
La colonia inicia el 12 de enero y se extenderá hasta el 6 de febrero y contará con deportes, Manualidades y actividades al aire libre
Inscripciones y consultas: 299 516 3478
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) acordó con la municipalidad de Coronel Belisle una actualización salarial del 2,5% para diciembre. El aumento alcanza a los trabajadores en planta permanente y contratados.
La Municipalidad de Coronel Beliste, invita a toda la comunidad a contagiar el espíritu de las fiestas con un concurso navideño
El Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Diego Agüero inauguraron el nuevo consultorio kinesiológico del hospital de Coronel Belisle, en el marco del aniversario 112 de la localidad. La obra fortalece el servicio de salud y refleja una agenda de trabajo conjunto entre la Provincia y el Municipio.
Coronel Belisle recibió este fin de semana la séptima y octava fecha del Campeonato Rionegrino de Jineteadas, en una jornada marcada por la expectativa propia de la antesala a la gran final que se realizará en Cervantes el 6 y 7 de diciembre. Una vez más, las montas de bastos con encimera, gurupa y clina dejaron en claro el alto nivel de los jinetes que pelean por un lugar en la Delegación Rionegrina rumbo a Jesús María 2026.
Este fin de semana, Coronel Belisle será sede de la séptima y octava fecha del Campeonato Rionegrino de Jineteadas, en el camino clasificatorio hacia Jesús María 2026. Las actividades se desarrollarán los días 22 y 23 de noviembre, con apertura del campo desde las 8 de la mañana.
Los días 22 y 23 de noviembre la localidad de Coronel Belisle será sede de la 7ma y 8va fecha al campeonato provincial de jineteada.
Bomberos Voluntarios de Coronel Belisle invita a participar del Taller de RCP, una capacitación abierta a toda la comunidad para aprender cómo actuar ante una emergencia.
Se abrió la pre inscripción para la escuela de guardavidas que se llevará a cabo en la ciudad de Choele Choel.
Personal policial de la Comisaría 8ª de Choele Choel procedió a la detención de un joven de 22 años por desobedecer medidas cautelares que le impedían acercarse a su expareja, en un hecho ocurrido en la madrugada del viernes.
En la tarde del lunes se produjo un incendio en un taller de chapa y pintura. El fuego provocó importantes daños materiales