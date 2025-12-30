Colonia de verano en Belisle

Abren las inscripciones a la Colonia de Verano 2026 en la localidad de Coronel Belisle.

Regionales - Coronel Belisle30/12/2025
IMG-20251230-WA0005

Desde el 29 de diciembre están abiertas las inscripciones para niñas y niños de 4 a 13 años que deseen participar de la colonia de vacaciones. 


Un espacio lleno de juegos, deportes, actividades recreativas y artísticas para disfrutar el verano, aprender y compartir.


La colonia inicia el 12 de enero y se extenderá hasta el  6 de febrero y contará con deportes, Manualidades y actividades al aire libre


 Inscripciones y consultas: 299 516 3478

Te puede interesar
IMG-20251126-WA0040

Belisle fue sede de una nueva fecha del Campeonato Rionegrino de Jineteadas

Regionales - Coronel Belisle26/11/2025

Coronel Belisle recibió este fin de semana la séptima y octava fecha del Campeonato Rionegrino de Jineteadas, en una jornada marcada por la expectativa propia de la antesala a la gran final que se realizará en Cervantes el 6 y 7 de diciembre. Una vez más, las montas de bastos con encimera, gurupa y clina dejaron en claro el alto nivel de los jinetes que pelean por un lugar en la Delegación Rionegrina rumbo a Jesús María 2026.

Lo más visto