El hospital de Coronel Belisle sumó un nuevo espacio de kinesiología

Belisle fue sede de una nueva fecha del Campeonato Rionegrino de JineteadasRegionales - Coronel Belisle26/11/2025
Coronel Belisle recibió este fin de semana la séptima y octava fecha del Campeonato Rionegrino de Jineteadas, en una jornada marcada por la expectativa propia de la antesala a la gran final que se realizará en Cervantes el 6 y 7 de diciembre. Una vez más, las montas de bastos con encimera, gurupa y clina dejaron en claro el alto nivel de los jinetes que pelean por un lugar en la Delegación Rionegrina rumbo a Jesús María 2026.