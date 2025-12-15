El hospital de Coronel Belisle sumó un nuevo espacio de kinesiología

El nuevo espacio cuenta con las condiciones necesarias para una atención adecuada de pacientes y personal de salud. Permitirá ampliar y ordenar la atención kinesiológica, fortaleciendo el funcionamiento del hospital y mejorando la calidad del servicio para la comunidad.

Weretilneck adelantó las principales obras previstas para 2026, entre ellas la construcción del edificio del jardín de infantes, ya incorporado al presupuesto provincial. “Es una obra absolutamente necesaria para una localidad donde la matrícula crece permanentemente. Es un compromiso y estamos definiendo el momento del año para iniciarla”, señaló el Gobernador.

También confirmó que se construir 6 nuevas viviendas y se extenderá el servicio de gas y luz a más familias. Además, destacó la incorporación de una nueva ambulancia para el hospital y un patrullero cero kilómetro para la comisaría local. “El año que viene nos encontrará más unidos que nunca, trabajando en conjunto y con las mismas prioridades”, dijo y destacó la tarea conjunta con el Intendente Agüero.

Acompañaron el acto la secretaria de Trabajo, María Martha Avilez; el presidente del bloque de JSRN, Facundo López; intendentes de localidades cercanas, legisladores y autoridades locales.