El hospital de Coronel Belisle sumó un nuevo espacio de kinesiología

El Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Diego Agüero inauguraron el nuevo consultorio kinesiológico del hospital de Coronel Belisle, en el marco del aniversario 112 de la localidad. La obra fortalece el servicio de salud y refleja una agenda de trabajo conjunto entre la Provincia y el Municipio.

Regionales - Coronel Belisle15/12/2025
IMG-20251214-WA0059

El nuevo espacio cuenta con las condiciones necesarias para una atención adecuada de pacientes y personal de salud. Permitirá ampliar y ordenar la atención kinesiológica, fortaleciendo el funcionamiento del hospital y mejorando la calidad del servicio para la comunidad.

Weretilneck adelantó las principales obras previstas para 2026, entre ellas la construcción del edificio del jardín de infantes, ya incorporado al presupuesto provincial. “Es una obra absolutamente necesaria para una localidad donde la matrícula crece permanentemente. Es un compromiso y estamos definiendo el momento del año para iniciarla”, señaló el Gobernador.

También confirmó que se construir 6 nuevas viviendas y se extenderá el servicio de gas y luz a más familias. Además, destacó la incorporación de una nueva ambulancia para el hospital y un patrullero cero kilómetro para la comisaría local. “El año que viene nos encontrará más unidos que nunca, trabajando en conjunto y con las mismas prioridades”, dijo y destacó la tarea conjunta con el Intendente Agüero.

Acompañaron el acto la secretaria de Trabajo, María Martha Avilez; el presidente del bloque de JSRN, Facundo López; intendentes de localidades cercanas, legisladores y autoridades locales.

Te puede interesar
IMG-20251126-WA0040

Belisle fue sede de una nueva fecha del Campeonato Rionegrino de Jineteadas

Regionales - Coronel Belisle26/11/2025

Coronel Belisle recibió este fin de semana la séptima y octava fecha del Campeonato Rionegrino de Jineteadas, en una jornada marcada por la expectativa propia de la antesala a la gran final que se realizará en Cervantes el 6 y 7 de diciembre. Una vez más, las montas de bastos con encimera, gurupa y clina dejaron en claro el alto nivel de los jinetes que pelean por un lugar en la Delegación Rionegrina rumbo a Jesús María 2026.

Lo más visto