Colisionaron al evitar un caballo en la ruta 22

Un hecho de tránsito ocurrido el domingo, aproximadamente a las 19,30 horas, sobre ruta nacional 22 a la altura del kilómetro 1030, en cercanías de Coronel Belisle, produjo daños materiales en los autos involucrados.

Regionales - Coronel Belisle18/08/2025
IMG-20250817-WA0039

De acuerdo a lo que se pudo saber, el incidente vial fue como consecuencia de que uno de los vehículos tuvo que hacer una forzada maniobra para esquivar un caballo que se atravesó en la ruta. 


Esa maniobra llevo al conductor de un Chevrolet Astra - un hombre de 48 años con domicilio en la localidad de Belisle y que iba de regreso a su lugar de origen procedente de Chimpay  - a tirarse hacia la banquina para evitar colisionar con el animal.


Por detrás y en el mismo sentido, circulando desde Chimpay con destino Luis Beltrán, iba el Ford Ka conducido por un hombre de Choele Choel junto a dos menores de 11 y 8 años.


El Astra, al intentar volver a la cinta asfáltica, termina impactando duramente contra la parte media del lateral derecho del Ka.


Por suerte no hubo que lamentar más que daños materiales en ambos rodados.
En el lugar trabajó personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel, como así también de Bomberos y de salud de Coronel Belisle.

Fuente Unidad Regional IV 

