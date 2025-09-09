Una dulce jornada en Belisle

La localidad vivió este fin de semana una jornada de Pastelería Profesional organizada de forma conjunta entre el Municipio de Coronel Belisle y el CEAER, donde se vivió una tarde colmada de aromas, colores y sabores.

Regionales - Coronel Belisle09/09/2025
IMG-20250908-WA0091

Esta jornada, a cargo de la técnica en gastronomía y pastelera Lorena del Rio, incluyó demostraciones en vivo donde los más de 65 asistentes pudieron compartir secretos de técnicas modernas y elaboración de diferentes masas de pastelería fina.


La actividad contó con el acompañamiento del Coordinador de la Carrera de Gastronomía, Jorge Hermosilla y del responsable del Departamento de Extensión del CEAER, Carlos Rico.


El espacio fue propicio también para que los participantes pudieran aprender en pocas horas conceptos que suelen requerir meses de práctica.


 La jornada cerró con una degustación colectiva, en la que los asistentes  pudieron probar las elaboraciones y compartir impresiones sobre tendencias que marcan la pastelería contemporánea. -

Te puede interesar
Lo más visto