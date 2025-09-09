El próximo sábado 6 de septiembre, el CEAER junto al Municipio de Coronel Belisle invitan a participar de un curso intensivo de pastelería pensado especialmente para quienes buscan dar sus primeros pasos o potenciar un emprendimiento gastronómico.
Una dulce jornada en Belisle
La localidad vivió este fin de semana una jornada de Pastelería Profesional organizada de forma conjunta entre el Municipio de Coronel Belisle y el CEAER, donde se vivió una tarde colmada de aromas, colores y sabores.Regionales - Coronel Belisle09/09/2025
Esta jornada, a cargo de la técnica en gastronomía y pastelera Lorena del Rio, incluyó demostraciones en vivo donde los más de 65 asistentes pudieron compartir secretos de técnicas modernas y elaboración de diferentes masas de pastelería fina.
La actividad contó con el acompañamiento del Coordinador de la Carrera de Gastronomía, Jorge Hermosilla y del responsable del Departamento de Extensión del CEAER, Carlos Rico.
El espacio fue propicio también para que los participantes pudieran aprender en pocas horas conceptos que suelen requerir meses de práctica.
La jornada cerró con una degustación colectiva, en la que los asistentes pudieron probar las elaboraciones y compartir impresiones sobre tendencias que marcan la pastelería contemporánea. -
Un hecho de tránsito ocurrido el domingo, aproximadamente a las 19,30 horas, sobre ruta nacional 22 a la altura del kilómetro 1030, en cercanías de Coronel Belisle, produjo daños materiales en los autos involucrados.
El Viernes dos accidentes tuvieron lugar en el mismo kilómetro de la ruta 22 y ambos accidentes tuvieron como protagonista a autos y camiones.
Una colisión por alcance se produjo en las primeras horas de la tarde del viernes sobre la ruta nacional 22, a la altura del kilómetro 1025, en cercanías de Coronel Belisle.
Festival de la Cerveza Artesanal y Gastronomía “Yerimén”, en BelisleRegionales - Coronel Belisle11/08/2025
Los días 20 y 21 de septiembre se realizará en la localidad de Coronel Belisle el festival de cerveza artesanal y gastronomía Yerimén.
La asociación de Bomberos Voluntarios de Coronel Belisle presentó una nueva unidad autobomba y la inauguración del nuevo tinglado de resguardo y trabajo.
Provincia acompaña el desarrollo de Coronel Belisle con obras y serviciosRegionales - Coronel Belisle04/08/2025
En el marco del programa Junto al Municipio-Construyendo Provincia, Coronel Belisle avanza con obras en modalidad delegada para desarrollar infraestructura urbana y de servicios que mejoren la calidad de vida de la gente, con fondos rionegrinos por $40.592.575.
El Sábado 2 de agosto a las 14:00 horas en la Plaza San Martín se celebra el día de las infancias.
En el marco de los festejos por el Día del Maestro, los estudiantes de la Tecnicatura de Gastronomía llevarán adelante una cena show gastronómica en el "Bar Tito" de Lamarque.
El próximo 13 de septiembre se realizará en Luis Beltrán la segunda fiesta de la cerveza artesanal, que ya había vivido su primera edición en la localidad de Choele.
Personal de la Comisaría 17 de la localidad de Lamarque fue alertado vía telefónica sobre un accidente de tránsito ocurrido en la tarde del domingo – pasadas las 18,30 horas - en inmediaciones del ingreso al Balneario Municipal de la localidad.