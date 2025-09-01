Capacitación, sabores que emprenden en Belisle

Bajo el nombre “Sabores que Emprenden: Pastelería Profesional en un Día”, la propuesta combina práctica y teoría en una jornada de 3 horas, donde los asistentes podrán adquirir técnicas esenciales de la repostería profesional: masas batidas, hojaldres, glaseados y decoración, entre otros secretos que marcan la diferencia en la cocina emprendedora.



La capacitación estará a cargo de Lorena Del Rio, reconocida especialista en pastelería, quien realizará demostraciones en vivo y compartirá recetas tradicionales y creativas, accesibles tanto para principiantes como para personas con conocimientos previos.



Esta actividad busca acercar herramientas prácticas a emprendedores y aficionados que cuentan con poco tiempo, pero que desean incorporar saberes profesionales para mejorar su producción y darle identidad a sus propuestas gastronómicas.



Inscripciones abiertas vía formulario de Google en el siguiente enlace https://forms.gle/i2uhL1BYvtibY8x16