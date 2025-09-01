Un hecho de tránsito ocurrido el domingo, aproximadamente a las 19,30 horas, sobre ruta nacional 22 a la altura del kilómetro 1030, en cercanías de Coronel Belisle, produjo daños materiales en los autos involucrados.
Capacitación, sabores que emprenden en Belisle
El próximo sábado 6 de septiembre, el CEAER junto al Municipio de Coronel Belisle invitan a participar de un curso intensivo de pastelería pensado especialmente para quienes buscan dar sus primeros pasos o potenciar un emprendimiento gastronómico.Regionales - Coronel Belisle01/09/2025
Bajo el nombre “Sabores que Emprenden: Pastelería Profesional en un Día”, la propuesta combina práctica y teoría en una jornada de 3 horas, donde los asistentes podrán adquirir técnicas esenciales de la repostería profesional: masas batidas, hojaldres, glaseados y decoración, entre otros secretos que marcan la diferencia en la cocina emprendedora.
La capacitación estará a cargo de Lorena Del Rio, reconocida especialista en pastelería, quien realizará demostraciones en vivo y compartirá recetas tradicionales y creativas, accesibles tanto para principiantes como para personas con conocimientos previos.
Esta actividad busca acercar herramientas prácticas a emprendedores y aficionados que cuentan con poco tiempo, pero que desean incorporar saberes profesionales para mejorar su producción y darle identidad a sus propuestas gastronómicas.
Inscripciones abiertas vía formulario de Google en el siguiente enlace https://forms.gle/i2uhL1BYvtibY8x16
El Viernes dos accidentes tuvieron lugar en el mismo kilómetro de la ruta 22 y ambos accidentes tuvieron como protagonista a autos y camiones.
Una colisión por alcance se produjo en las primeras horas de la tarde del viernes sobre la ruta nacional 22, a la altura del kilómetro 1025, en cercanías de Coronel Belisle.
Festival de la Cerveza Artesanal y Gastronomía “Yerimén”, en BelisleRegionales - Coronel Belisle11/08/2025
Los días 20 y 21 de septiembre se realizará en la localidad de Coronel Belisle el festival de cerveza artesanal y gastronomía Yerimén.
La asociación de Bomberos Voluntarios de Coronel Belisle presentó una nueva unidad autobomba y la inauguración del nuevo tinglado de resguardo y trabajo.
Provincia acompaña el desarrollo de Coronel Belisle con obras y serviciosRegionales - Coronel Belisle04/08/2025
En el marco del programa Junto al Municipio-Construyendo Provincia, Coronel Belisle avanza con obras en modalidad delegada para desarrollar infraestructura urbana y de servicios que mejoren la calidad de vida de la gente, con fondos rionegrinos por $40.592.575.
El Sábado 2 de agosto a las 14:00 horas en la Plaza San Martín se celebra el día de las infancias.
La Secretaría de Trabajo de Río Negro constató el avance del proceso de mecanización en el Caldero de Coronel Belisle, donde ya se utilizaron plataformas automáticas en las tareas de poda de peras en el Valle Medio. Esta tecnología no solo agiliza y moderniza las labores rurales, sino que también amplía las posibilidades de empleo para nuevos perfiles laborales, en especial para mujeres de la región.
La Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional del Tomate y la Producción se reunió y confirmó la fecha de realización de la edición 2026.
El cine de Choele Choel llega con tres propuestas para el último fin de semana de agosto.
El Club Atlético Lamarque realizó el pasado miércoles la asamblea general ordinaria para la renovación de su comisión directiva tal como lo indicaba la convocatoria.