Capacitación, sabores que emprenden en Belisle

El próximo sábado 6 de septiembre, el CEAER junto al Municipio de Coronel Belisle invitan a participar de un curso intensivo de pastelería pensado especialmente para quienes buscan dar sus primeros pasos o potenciar un emprendimiento gastronómico.

01/09/2025
Bajo el nombre “Sabores que Emprenden: Pastelería Profesional en un Día”, la propuesta combina práctica y teoría en una jornada de 3 horas, donde los asistentes podrán adquirir técnicas esenciales de la repostería profesional: masas batidas, hojaldres, glaseados y decoración, entre otros secretos que marcan la diferencia en la cocina emprendedora.


La capacitación estará a cargo de Lorena Del Rio, reconocida especialista en pastelería, quien realizará demostraciones en vivo y compartirá recetas tradicionales y creativas, accesibles tanto para principiantes como para personas con conocimientos previos.


Esta actividad busca acercar herramientas prácticas a emprendedores y aficionados que cuentan con poco tiempo, pero que desean incorporar saberes profesionales para mejorar su producción y darle identidad a sus propuestas gastronómicas.


Inscripciones abiertas vía formulario de Google en el siguiente enlace https://forms.gle/i2uhL1BYvtibY8x16

