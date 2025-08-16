Una colisión por alcance se produjo en las primeras horas de la tarde del viernes sobre la ruta nacional 22, a la altura del kilómetro 1025, en cercanías de Coronel Belisle.
Despiste y vuelco en cercanías de Belisle
El Viernes dos accidentes tuvieron lugar en el mismo kilómetro de la ruta 22 y ambos accidentes tuvieron como protagonista a autos y camiones.
Poco menos de seis horas de diferencia hubo entre un accidente ocurrido en las primeras horas de la tarde del viernes en el kilómetro 1025 y el ocurrido cerca de las 20 horas en el mismo sector.
La coincidencia del kilómetro 1025, en proximidades de Coronel Belisle, no dejó de sorprender.
Está vez no fue una colisión por alcance como el de horas tempranas sino un despiste y posterior vuelco de un auto tras rozarse con un camión.
Fue un efectivo de la policía de Río Negro quien dió aviso a sus pares de lo que había sucedido.
Desde el Cuerpo de Seguridad Vial de Choele Choel se informó que se encontraba un vehículo Renault Sandero volcado de costado sobre la sub banquina.
Sucedió que el auto siniestrado circulaba en sentido de dirección Belisle - Darwin cuando, por causas no determinadas, habría invadido el carril contrario produciéndose el raspado lateral contra el camión que iba en el mismo sentido, para luego entrar en vuelco en tonel.
El conductor del auto y su hija de 22 años que la acompañaba fueron derivados al hospital de Belisle.
Se determinó que la joven resultó con lesiones leves, aunque no así su padre, quien debió ser asistido por una fractura en el codo.
La fiscalía de turno dispuso las medidas precautorias y el inicio de una investigación por "lesiones graves en accidente de tránsito".
Fuente Unidad Regional IV
