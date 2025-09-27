Inauguraron una nueva sede de la SENAF en Coronel Belisle

El espacio está ubicado en Avenida Pablo Belisle y 9 de Julio, y atenderá al público de 7 a 13, ofreciendo un punto de referencia claro y accesible para la población local.



Durante la apertura, Silbana Cullumilla, Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, destacó la importancia de seguir construyendo una institución con mayor alcance: “Nuestro objetivo es llegar cada vez más cerca de los lugares donde están las necesidades de nuestras infancias y adolescencias. Esta sede representa un paso más en esa gestión”, expresó.



La nueva sede permitirá fortalecer el trabajo con las familias, promover derechos y garantizar el acceso a políticas públicas con enfoque territorial. “Seguimos trabajando para contar con una Secretaría equipada con herramientas, recursos y espacios cercanos, que den respuestas concretas a cada realidad local”, agregó la funcionaria.



Con esta inauguración, la SENAF evidencia su compromiso con estar presente en todo el territorio, con políticas que reconozcan las diversidades y promuevan el bienestar de niñas, niños y adolescentes en cada comunidad.