En Belisle se preparan para el 1er Torneo de Ajedrez "Día de la Primavera" organizado por el Taller Municipal de Ajedrez.
Inauguraron una nueva sede de la SENAF en Coronel Belisle
La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) inauguró una nueva sede en Coronel Belisle, reafirmando su compromiso de ampliar la presencia territorial y acercar el Estado a las comunidades donde más se necesita.Regionales - Coronel Belisle27/09/2025
El espacio está ubicado en Avenida Pablo Belisle y 9 de Julio, y atenderá al público de 7 a 13, ofreciendo un punto de referencia claro y accesible para la población local.
Durante la apertura, Silbana Cullumilla, Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, destacó la importancia de seguir construyendo una institución con mayor alcance: “Nuestro objetivo es llegar cada vez más cerca de los lugares donde están las necesidades de nuestras infancias y adolescencias. Esta sede representa un paso más en esa gestión”, expresó.
La nueva sede permitirá fortalecer el trabajo con las familias, promover derechos y garantizar el acceso a políticas públicas con enfoque territorial. “Seguimos trabajando para contar con una Secretaría equipada con herramientas, recursos y espacios cercanos, que den respuestas concretas a cada realidad local”, agregó la funcionaria.
Con esta inauguración, la SENAF evidencia su compromiso con estar presente en todo el territorio, con políticas que reconozcan las diversidades y promuevan el bienestar de niñas, niños y adolescentes en cada comunidad.
La localidad vivió este fin de semana una jornada de Pastelería Profesional organizada de forma conjunta entre el Municipio de Coronel Belisle y el CEAER, donde se vivió una tarde colmada de aromas, colores y sabores.
El próximo sábado 6 de septiembre, el CEAER junto al Municipio de Coronel Belisle invitan a participar de un curso intensivo de pastelería pensado especialmente para quienes buscan dar sus primeros pasos o potenciar un emprendimiento gastronómico.
Un hecho de tránsito ocurrido el domingo, aproximadamente a las 19,30 horas, sobre ruta nacional 22 a la altura del kilómetro 1030, en cercanías de Coronel Belisle, produjo daños materiales en los autos involucrados.
El Viernes dos accidentes tuvieron lugar en el mismo kilómetro de la ruta 22 y ambos accidentes tuvieron como protagonista a autos y camiones.
Una colisión por alcance se produjo en las primeras horas de la tarde del viernes sobre la ruta nacional 22, a la altura del kilómetro 1025, en cercanías de Coronel Belisle.
Festival de la Cerveza Artesanal y Gastronomía “Yerimén”, en BelisleRegionales - Coronel Belisle11/08/2025
Los días 20 y 21 de septiembre se realizará en la localidad de Coronel Belisle el festival de cerveza artesanal y gastronomía Yerimén.
La asociación de Bomberos Voluntarios de Coronel Belisle presentó una nueva unidad autobomba y la inauguración del nuevo tinglado de resguardo y trabajo.
La Universidad Nacional de Río Negro anunció la apertura del período de inscripción para el ciclo lectivo 2026, ofreciendo una amplia gama de más de 50 carreras presenciales de grado distribuidas en ocho localidades de la provincia.
En horas de la tarde del jueves, personal policial del Cuerpo Vial Río Colorado constató un siniestro vial ocurrido en el kilómetro 890 de la Ruta Nacional 22, donde un vehículo perdió el control y terminó volcado sobre la banquina.
Personal del cuartel de bomberos de Choele Choel informo que en la noche del jueves debieron acudir a calle Storni dónde un árbol cayó sobre un vehículo, por suerte no debieron lamentarse personas heridas.