Vuelco en la ruta 22 en cercanías de Rio Colorado

El hecho se registró aproximadamente a las 18:20 horas, cuando una furgoneta Fiat Fiorino Fire color gris, que circulaba en sentido oeste-este, despistó y volcó, quedando finalmente sobre sus cuatro ruedas, pero en sentido contrario al que transitaba.



El rodado era conducido por un hombre de 65 años, oriundo de la ciudad de Bahía Blanca, quien iba acompañado por una mujer de 69 años, también residente en esa ciudad.



Ambos manifestaron que se dirigían desde General Roca hacia Bahía Blanca cuando, por causas que se investigan, el conductor perdió el control del vehículo, mordió la banquina y terminó despistando.



A la llegada del personal policial ambos ocupantes se encontraban fuera del vehículo.



La acompañante refirió haber sufrido un golpe en la cabeza, por lo que se dio intervención inmediata del sistema de salud de Río Colorado y se convocó preventivamente al lugar a personal de bomberos.



La mujer fue posteriormente trasladada en ambulancia al nosocomio de la localidad para una evaluación médica más exhaustiva.



El vehículo se encontraba debidamente asegurado y su conductor contaba con la documentación reglamentaria vigente.

