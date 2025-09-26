Un árbol cayó sobre un auto

Personal del cuartel de bomberos de Choele Choel informo que en la noche del jueves debieron acudir a calle Storni dónde un árbol cayó sobre un vehículo, por suerte no debieron lamentarse personas heridas.

Regionales - Choele Choel26/09/2025
IMG-20250926-WA0006

El hecho se registró pasadas las 22 horas, cuando la guardia recibió  un llamado alertando la caída de un árbol sobre un vehículo Renault Clio, en la calle Storni.

De inmediato, se hizo presente personal con el Móvil N° 05, trabajando en la remoción del árbol y en la seguridad de la zona.

El hecho solo ocasionó daños materiales en parabrisas y capot delantero, por suerte no debieron lamentarse personas heridas.

Las tareas en el lugar demandaron aproximadamente una hora y media hasta que luego de asegurar la zona el personal pudo retornar al cuartel.

