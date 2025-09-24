Hasta el próximo lunes 29 sucederá de manera híbrida en los Tribunales roquenses y en la Oficina Judicial de Choele Choel el segundo debate sobre la presunta participación de tres empleados policiales en la muerte de Daniel Solano.
La UNRN abrió la inscripción para el ciclo lectivo 2026
La Universidad Nacional de Río Negro anunció la apertura del período de inscripción para el ciclo lectivo 2026, ofreciendo una amplia gama de más de 50 carreras presenciales de grado distribuidas en ocho localidades de la provincia.Regionales24/09/2025
En el marco del anuncio, el rector de la UNRN, Anselmo Torres, destacó el rol fundamental de la institución. "Nuestro objetivo es que los jóvenes rionegrinos encuentren en la UNRN un espacio de formación de calidad y contención, donde puedan desarrollarse plenamente". Torres enfatizó el compromiso de la universidad para "garantizar el derecho a la educación superior pública y gratuita, acompañando a los futuros ingresantes no solo en el proceso de inscripción sino también en su tránsito hacia la vida universitaria".
El plazo general para la inscripción a las distintas propuestas académicas se extenderá hasta el 30 de enero de 2026. No obstante, se ha establecido una fecha límite anticipada para la carrera de Medicina, que se dicta en San Carlos de Bariloche, cuyo período de inscripción finalizará el 17 de octubre de 2025.
El proceso de inscripción para este nuevo ciclo es completamente digital. Los aspirantes deben ingresar al Sistema de Pre-inscripción en línea, crear un usuario, completar el formulario y adjuntar la documentación requerida, que incluye DNI, una fotografía tipo carnet y el título secundario o un certificado equivalente. Es fundamental descargar y guardar la Ficha de Inscripción como comprobante del trámite. Quienes ya son estudiantes o se han inscripto previamente deben realizar el proceso a través del sistema SIU Guaraní. La confirmación oficial será comunicada por correo electrónico.
Una vez confirmada la inscripción, los futuros estudiantes deberán realizar un Curso de Ingreso obligatorio, compuesto por un módulo virtual de Introducción a la Vida Universitaria (IVU) y un Módulo Específico que se llevará a cabo en febrero de 2026.
Al respecto, el rector Torres señaló: "La universidad ha sabido adaptarse a las demandas de la sociedad y de los jóvenes, diversificando sus carreras y fortaleciendo su vinculación con la comunidad. Cada inscripción es un paso más en ese camino de compromiso y excelencia".
La oferta académica de esta universidad pública y multicampus se organiza en tres sedes principales:
• Sede Alto Valle - Valle Medio: Con presencia en Allen, Cipolletti, General Roca, Villa Regina y Choele Choel, ofrece las siguientes carreras: Odontología, Tecnicatura Superior en Mantenimiento Industrial, Tecnicatura Universitaria en Hidrocarburos, Licenciatura en Artes Visuales, Licenciatura en Criminología y Ciencias Forenses, Arquitectura, Diseño de Interiores y Mobiliario, Diseño Industrial, Licenciatura en Diseño Visual, Licenciatura en Geología, Profesorado en Nivel Medio y Superior en Biología, Ingeniería en Alimentos, Ingeniería en Biotecnología, Licenciatura en Administración de Empresas, Licenciatura en Comercio Exterior, Medicina Veterinaria, Tecnicatura en Enología, Profesorado de Enseñanza de Nivel Medio y Superior en Química (Ciclo de Complementación) y Profesorado de Enseñanza de Nivel Medio y Superior en Biología (Ciclo de Complementación).
• Sede Andina: Ubicada en San Carlos de Bariloche y El Bolsón, cuenta con las siguientes propuestas académicas: Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Computación, Ingeniería en Telecomunicaciones, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Arte Dramático, Licenciatura en Ciencias Antropológicas con Orientación Sociocultural, Licenciatura en Economía, Licenciatura en Hotelería, Licenciatura en Letras, Licenciatura en Turismo, Medicina, Profesorado de Educación Secundaria y Superior en Antropología, Profesorado de Nivel Medio y Superior en Física, Profesorado de Nivel Medio y Superior en Química, Profesorado de Nivel Medio y Superior en Teatro, Profesorado en Lengua y Literatura, Tecnicatura en Viveros, Licenciatura en Diseño Artístico Audiovisual, Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica y Licenciatura en Agroecología.
• Sede Atlántica: En Viedma, se ofrecen las siguientes carreras: Abogacía, Licenciatura Educación (Ciclo de Complementación), Licenciatura Educación Inicial (Ciclo de Complementación), Licenciatura Educación Primaria (Ciclo de Complementación), Contador Público, Ingeniería Agronómica, Licenciatura en Ciencias del Ambiente, Licenciatura en Comunicación Social, Licenciatura en Educación Física y Deporte (Ciclo de Complementación), Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría, Licenciatura en Nutrición, Licenciatura en Sistemas y Tecnicatura Universitaria en Deporte.
En una jornada cargada de emoción, el Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Robin del Rio, entregaron las llaves de su vivienda a 19 familias de Luis Beltrán, que cumplen el sueño de su casa propia. Durante el acto, el Mandatario anunció que el barrio contará con servicio de gas y aseguró: “No vamos a detenernos hasta que cada rionegrino y rionegrina que tenga su terreno y su vivienda, cuente también con este servicio esencial”.
El día lunes en el salón de bomberos voluntarios de Choele Choel se realizó la entrega de certificados a las 112 familias beneficiarias del programa “Suelo Urbano”, el intendente destacó que esto es un cambio en la vida de las familias beneficiarias.