La UNRN abrió la inscripción para el ciclo lectivo 2026

En el marco del anuncio, el rector de la UNRN, Anselmo Torres, destacó el rol fundamental de la institución. "Nuestro objetivo es que los jóvenes rionegrinos encuentren en la UNRN un espacio de formación de calidad y contención, donde puedan desarrollarse plenamente". Torres enfatizó el compromiso de la universidad para "garantizar el derecho a la educación superior pública y gratuita, acompañando a los futuros ingresantes no solo en el proceso de inscripción sino también en su tránsito hacia la vida universitaria".



El plazo general para la inscripción a las distintas propuestas académicas se extenderá hasta el 30 de enero de 2026. No obstante, se ha establecido una fecha límite anticipada para la carrera de Medicina, que se dicta en San Carlos de Bariloche, cuyo período de inscripción finalizará el 17 de octubre de 2025.



El proceso de inscripción para este nuevo ciclo es completamente digital. Los aspirantes deben ingresar al Sistema de Pre-inscripción en línea, crear un usuario, completar el formulario y adjuntar la documentación requerida, que incluye DNI, una fotografía tipo carnet y el título secundario o un certificado equivalente. Es fundamental descargar y guardar la Ficha de Inscripción como comprobante del trámite. Quienes ya son estudiantes o se han inscripto previamente deben realizar el proceso a través del sistema SIU Guaraní. La confirmación oficial será comunicada por correo electrónico.



Una vez confirmada la inscripción, los futuros estudiantes deberán realizar un Curso de Ingreso obligatorio, compuesto por un módulo virtual de Introducción a la Vida Universitaria (IVU) y un Módulo Específico que se llevará a cabo en febrero de 2026.



Al respecto, el rector Torres señaló: "La universidad ha sabido adaptarse a las demandas de la sociedad y de los jóvenes, diversificando sus carreras y fortaleciendo su vinculación con la comunidad. Cada inscripción es un paso más en ese camino de compromiso y excelencia".



La oferta académica de esta universidad pública y multicampus se organiza en tres sedes principales:



• Sede Alto Valle - Valle Medio: Con presencia en Allen, Cipolletti, General Roca, Villa Regina y Choele Choel, ofrece las siguientes carreras: Odontología, Tecnicatura Superior en Mantenimiento Industrial, Tecnicatura Universitaria en Hidrocarburos, Licenciatura en Artes Visuales, Licenciatura en Criminología y Ciencias Forenses, Arquitectura, Diseño de Interiores y Mobiliario, Diseño Industrial, Licenciatura en Diseño Visual, Licenciatura en Geología, Profesorado en Nivel Medio y Superior en Biología, Ingeniería en Alimentos, Ingeniería en Biotecnología, Licenciatura en Administración de Empresas, Licenciatura en Comercio Exterior, Medicina Veterinaria, Tecnicatura en Enología, Profesorado de Enseñanza de Nivel Medio y Superior en Química (Ciclo de Complementación) y Profesorado de Enseñanza de Nivel Medio y Superior en Biología (Ciclo de Complementación).



• Sede Andina: Ubicada en San Carlos de Bariloche y El Bolsón, cuenta con las siguientes propuestas académicas: Ingeniería Electrónica, Ingeniería en Computación, Ingeniería en Telecomunicaciones, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Arte Dramático, Licenciatura en Ciencias Antropológicas con Orientación Sociocultural, Licenciatura en Economía, Licenciatura en Hotelería, Licenciatura en Letras, Licenciatura en Turismo, Medicina, Profesorado de Educación Secundaria y Superior en Antropología, Profesorado de Nivel Medio y Superior en Física, Profesorado de Nivel Medio y Superior en Química, Profesorado de Nivel Medio y Superior en Teatro, Profesorado en Lengua y Literatura, Tecnicatura en Viveros, Licenciatura en Diseño Artístico Audiovisual, Tecnicatura en Producción Vegetal Orgánica y Licenciatura en Agroecología.



• Sede Atlántica: En Viedma, se ofrecen las siguientes carreras: Abogacía, Licenciatura Educación (Ciclo de Complementación), Licenciatura Educación Inicial (Ciclo de Complementación), Licenciatura Educación Primaria (Ciclo de Complementación), Contador Público, Ingeniería Agronómica, Licenciatura en Ciencias del Ambiente, Licenciatura en Comunicación Social, Licenciatura en Educación Física y Deporte (Ciclo de Complementación), Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría, Licenciatura en Nutrición, Licenciatura en Sistemas y Tecnicatura Universitaria en Deporte.