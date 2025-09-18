Torneo de ajedrez día de la primavera

Están invitados a participar todos los jugadores locales y de la zona, que deseen ser parte de esta hermosa competencia.



Será en el Sum ESRN n°52 el sábado 21 desde las 14 horas.



Formato suizo a 6 rondas

Ritmo 10 + 3'

Categoría libre



Para inscripciones Martín 2984815767 ó Emanuel 2984816446.



Valor por jugador es de 3mil pesos, los locales no pagan.



Habrá trofeos en premios, abierto, Sub 8, 10 y 12.