Torneo de ajedrez día de la primavera

En Belisle se preparan para el 1er Torneo de Ajedrez "Día de la Primavera" organizado por el Taller Municipal de Ajedrez.

Regionales - Coronel Belisle18/09/2025
IMG-20250918-WA0003

Están invitados a participar todos los jugadores locales y de la zona, que deseen ser parte de esta hermosa competencia.


Será en el Sum ESRN n°52 el sábado 21 desde las 14 horas.


Formato suizo a 6 rondas
Ritmo 10 + 3'
Categoría libre


Para inscripciones Martín 2984815767 ó Emanuel 2984816446.


Valor por jugador es de 3mil pesos, los locales no pagan.


Habrá trofeos en premios, abierto,  Sub 8, 10 y 12.

Te puede interesar
IMG-20250908-WA0091

Una dulce jornada en Belisle

Regionales - Coronel Belisle09/09/2025

La localidad vivió este fin de semana una jornada de Pastelería Profesional organizada de forma conjunta entre el Municipio de Coronel Belisle y el CEAER, donde se vivió una tarde colmada de aromas, colores y sabores.

Lo más visto