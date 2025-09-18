La localidad vivió este fin de semana una jornada de Pastelería Profesional organizada de forma conjunta entre el Municipio de Coronel Belisle y el CEAER, donde se vivió una tarde colmada de aromas, colores y sabores.
Torneo de ajedrez día de la primavera
En Belisle se preparan para el 1er Torneo de Ajedrez "Día de la Primavera" organizado por el Taller Municipal de Ajedrez.Regionales - Coronel Belisle18/09/2025
Están invitados a participar todos los jugadores locales y de la zona, que deseen ser parte de esta hermosa competencia.
Será en el Sum ESRN n°52 el sábado 21 desde las 14 horas.
Formato suizo a 6 rondas
Ritmo 10 + 3'
Categoría libre
Para inscripciones Martín 2984815767 ó Emanuel 2984816446.
Valor por jugador es de 3mil pesos, los locales no pagan.
Habrá trofeos en premios, abierto, Sub 8, 10 y 12.
El próximo sábado 6 de septiembre, el CEAER junto al Municipio de Coronel Belisle invitan a participar de un curso intensivo de pastelería pensado especialmente para quienes buscan dar sus primeros pasos o potenciar un emprendimiento gastronómico.
Un hecho de tránsito ocurrido el domingo, aproximadamente a las 19,30 horas, sobre ruta nacional 22 a la altura del kilómetro 1030, en cercanías de Coronel Belisle, produjo daños materiales en los autos involucrados.
El Viernes dos accidentes tuvieron lugar en el mismo kilómetro de la ruta 22 y ambos accidentes tuvieron como protagonista a autos y camiones.
Una colisión por alcance se produjo en las primeras horas de la tarde del viernes sobre la ruta nacional 22, a la altura del kilómetro 1025, en cercanías de Coronel Belisle.
Festival de la Cerveza Artesanal y Gastronomía “Yerimén”, en BelisleRegionales - Coronel Belisle11/08/2025
Los días 20 y 21 de septiembre se realizará en la localidad de Coronel Belisle el festival de cerveza artesanal y gastronomía Yerimén.
La asociación de Bomberos Voluntarios de Coronel Belisle presentó una nueva unidad autobomba y la inauguración del nuevo tinglado de resguardo y trabajo.
Provincia acompaña el desarrollo de Coronel Belisle con obras y serviciosRegionales - Coronel Belisle04/08/2025
En el marco del programa Junto al Municipio-Construyendo Provincia, Coronel Belisle avanza con obras en modalidad delegada para desarrollar infraestructura urbana y de servicios que mejoren la calidad de vida de la gente, con fondos rionegrinos por $40.592.575.
Luis Beltrán será sede de la tercera fecha y cuarta fecha del campeonato Rionegrino rumbo a Jesús María.
En la mañana de este martes, un vehículo se incendió por completo en el kilómetro 973 de la Ruta Nacional 22, cerca de Choele Choel.
Veterinaria forense y su importancia – el rol del Veterinario como peritoRegionales - Choele Choel17/09/2025
Se llevara adelante la Charla de “Veterinaria Forense y su importancia – el rol del Veterinario como Perito” – dictada por el M.V Sergio Gómez.