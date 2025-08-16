El Viernes dos accidentes tuvieron lugar en el mismo kilómetro de la ruta 22 y ambos accidentes tuvieron como protagonista a autos y camiones.
Daños materiales en una colisión en la ruta 22
Una colisión por alcance se produjo en las primeras horas de la tarde del viernes sobre la ruta nacional 22, a la altura del kilómetro 1025, en cercanías de Coronel Belisle.Regionales - Coronel Belisle16/08/2025
Minutos antes de las 15 horas, el conductor de un Renault Megane circulaba en sentido Oeste - Este y realizaba el intento de sobrepasar a un camión haciéndolo detrás de otro.
En la maniobra, el camión que lo antecedia realizó un frenado, por lo que el Renault terminó colisionando contra la parte trasera del vehículo de mayor porte y despistando.
En el auto viajaba el conductor junto a su pareja de 43 años y su hija de 14.
Según se supo, habían salido de Neuquén e iban a pasar el fin de semana a Las Grutas
En principio, todos resultaron ilesos. Aunque la mujer fue derivada al hospital de Belisle para realizarle una placa radiográfica por una dolencia en el hombro.
En cuanto al camión, un Scania con semirremolque, siguió su marcha y fue identificado e impuesto de lo sucedido recién cuando llegó al puesto caminero de Choele Choel ubicado en el kilómetro 998.
Fuente Unidad Regional IV
