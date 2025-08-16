Daños materiales en una colisión en la ruta 22

Minutos antes de las 15 horas, el conductor de un Renault Megane circulaba en sentido Oeste - Este y realizaba el intento de sobrepasar a un camión haciéndolo detrás de otro.

En la maniobra, el camión que lo antecedia realizó un frenado, por lo que el Renault terminó colisionando contra la parte trasera del vehículo de mayor porte y despistando.



En el auto viajaba el conductor junto a su pareja de 43 años y su hija de 14.



Según se supo, habían salido de Neuquén e iban a pasar el fin de semana a Las Grutas



En principio, todos resultaron ilesos. Aunque la mujer fue derivada al hospital de Belisle para realizarle una placa radiográfica por una dolencia en el hombro.



En cuanto al camión, un Scania con semirremolque, siguió su marcha y fue identificado e impuesto de lo sucedido recién cuando llegó al puesto caminero de Choele Choel ubicado en el kilómetro 998.

Fuente Unidad Regional IV