Estudiantes del CET N°20 en las Olimpiadas Nacionales de Construcciones

Las estudiantes de sexto año del CET N°20 de Lamarque —Hilary Ravanal, Abigail Díaz, Anabela Hernández y Samira Matamala— fueron seleccionadas para representar a la provincia de Río Negro en las Olimpiadas Nacionales de Construcciones, organizadas por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).

Lamarque31/10/2025
IMG-20251030-WA0028

El grupo viajará a Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto a la coordinadora del proyecto, Prof. Arq. Virginia Fernández Moreno, para participar de las actividades que se desarrollarán los días 5 y 6 de noviembre en las instalaciones del INET.


El equipo fue elegido luego de que su trabajo, realizado en junio de este año, resultara el mejor entre los presentados por las cinco escuelas con orientación en Construcciones de la provincia.


El desafío consistió en la elaboración de un anteproyecto ampliado de un museo interactivo de ciencia, arte y tecnología, teniendo en cuenta criterios de sustentabilidad energética y accesibilidad universal. Las estudiantes debieron investigar obras similares, analizar el terreno y el programa de necesidades, además de programar los espacios e inventariar mobiliario y artefactos.


El proyecto incluyó también el cálculo estructural de un sector, el diseño de instalaciones sanitarias, un informe técnico, una memoria descriptiva, un video sobre el trabajo en equipo y material gráfico para la promoción del museo.


La participación en las Olimpiadas Nacionales representa un reconocimiento al esfuerzo, la creatividad y la formación técnica de las jóvenes, así como al compromiso del CET N°20 y su equipo docente en la promoción de una educación que vincula la teoría con la práctica, la innovación y la mirada sustentable hacia el futuro

