Desde el área de Bromatología de Lamarque informan que se realizarán dos curso de manipulación de alimentos, uno de ellos el martes 4 y el miércoles 5 de noviembre.
Estudiantes del CET N°20 en las Olimpiadas Nacionales de Construcciones
Las estudiantes de sexto año del CET N°20 de Lamarque —Hilary Ravanal, Abigail Díaz, Anabela Hernández y Samira Matamala— fueron seleccionadas para representar a la provincia de Río Negro en las Olimpiadas Nacionales de Construcciones, organizadas por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).Regionales - Lamarque31/10/2025
El grupo viajará a Ciudad Autónoma de Buenos Aires junto a la coordinadora del proyecto, Prof. Arq. Virginia Fernández Moreno, para participar de las actividades que se desarrollarán los días 5 y 6 de noviembre en las instalaciones del INET.
El equipo fue elegido luego de que su trabajo, realizado en junio de este año, resultara el mejor entre los presentados por las cinco escuelas con orientación en Construcciones de la provincia.
El desafío consistió en la elaboración de un anteproyecto ampliado de un museo interactivo de ciencia, arte y tecnología, teniendo en cuenta criterios de sustentabilidad energética y accesibilidad universal. Las estudiantes debieron investigar obras similares, analizar el terreno y el programa de necesidades, además de programar los espacios e inventariar mobiliario y artefactos.
El proyecto incluyó también el cálculo estructural de un sector, el diseño de instalaciones sanitarias, un informe técnico, una memoria descriptiva, un video sobre el trabajo en equipo y material gráfico para la promoción del museo.
La participación en las Olimpiadas Nacionales representa un reconocimiento al esfuerzo, la creatividad y la formación técnica de las jóvenes, así como al compromiso del CET N°20 y su equipo docente en la promoción de una educación que vincula la teoría con la práctica, la innovación y la mirada sustentable hacia el futuro
La emoción de las semifinales y la gran final de vivirá en el Polideportivo de Lamarque.
En la noche de este sábado, alrededor de las 20:50, se registró un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 250, en proximidades de la rotonda de acceso a Lamarque. En el hecho estuvieron involucrados dos vehículos: un Renault Mégane conducido por una mujer oriunda de Pomona, y un Renault 18 en el que se trasladaba un hombre junto a su hijo menor de edad.
El municipio de Lamarque adquirió cinco nuevos vehículos que serán destinadas a distintas áreas municipales. La compra de los mismos demando una inversión de 250 millones de pesos.
Estudiantes del CEAER participaron de jornada de seguridad y primeros auxiliosRegionales - Lamarque23/10/2025
Se desarrolló en la sede Lamarque del CEAER una completa jornada de capacitación destinada a estudiantes y docentes. La actividad abordó temáticas clave vinculadas a la Seguridad en el uso de maquinarias, Primeros Auxilios y RCP, promoviendo herramientas fundamentales para la prevención y actuación ante emergencias laborales.
Comenzó la colocación de cestos de basura construidos por estudiantesRegionales - Lamarque22/10/2025
El Municipio de Lamarque comenzó con la colocación de los cestos de basura que han construido los estudiantes de 2º y 3º año del CET20 . La tarea inició por las escuelas rurales Nº 112 y 237.
En horas de la madrugada de éste sábado, personal policial de la Comisaría 17ª de Lamarque logró la detención de un individuo de 24 años de edad, domiciliado en esta localidad, tras ser sorprendido en el interior de una vivienda ajena.
Los estudiantes del CET N° 20 de Lamarque están culminando una importante obra comunitaria: la construcción del paredón perimetral del Hospital “Dr. Jorge Rebok” y la colocación de portones construidos en los talleres de la escuela.
El día miércoles, el equipo fiscal de Choele Choel formuló cargos a un hombre de 29 años por el doble homicidio culposo ocurrido el 11 de julio.
El intendente municipal de Luis Beltrán, Robin del Rio acompañado de su equipo de Gobierno celebró el lanzamiento oficial de las actividades organizadas en el marco del 114° Aniversario de la ciudad.
Solo daños materiales dejó como saldo una colisión ocurrida en las primeras horas de éste jueves sobre ruta nacional 22, en el kilómetro 997, en la rotonda conocida popularmente como "rotonda del ACA".