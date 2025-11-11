Policía recuperó televisor relacionado con hecho delictivo

La recuperación de dicho elemento estuvo a cargo de personal de la Comisaría 17, quien pudo divisar el objeto abandonado en la vía pública cuando realizaba recorridas de prevención por calle Belgrano, a unos 700 metros del lugar del hecho.



El “robo” había sido denunciado en las primeras horas de la tarde por un vecino de la ciudad y, desde el mismo momento de la denuncia, la policía se abocó a buscar algún indicio que pudiera conducir la investigación, llegándose a feliz término unas cuatro horas después.



En la mañana del lunes, el elemento fue reconocido por su dueño, por lo que la justicia dispuso la entrega del mismo.

Fuente Unidad Regional IV