Escuela de adultos de Lamarque promueve habitos saludables

Con el propósito de promover hábitos de vida saludables desde un enfoque integral, la Escuela de Educación Básica para Adultos N° 23 de Lamarque, lleva adelante el proyecto “Viviendo Mejor: Ciencia, Movimiento y Alimentación Saludable”

Regionales - Lamarque10/11/2025
IMG-20251107-WA0020

El proyecto se estructura en tres instancias complementarias: una caminata saludable, una charla sobre nutrición y la elaboración de galletitas de avena y manzana a cargo del Área de Alimentación y Nutrición del Consejo Escolar, combinando la práctica del movimiento con el conocimiento científico y la educación alimentaria.


A lo largo de las actividades, los y las estudiantes reflexionaron sobre la importancia de mantener una vida activa, una alimentación equilibrada y un bienestar integral. 


El proyecto de la escuela de adultos, se distingue por su carácter interdisciplinario y participativo, integrando conocimientos científicos (nutrición, salud, actividad física), herramientas tecnológicas (recursos digitales, aplicaciones de salud, recetas en línea) y estrategias de comunicación como charlas, redes sociales y folletería

Te puede interesar
IMG-20251026-WA0015

Colision cerca de la rotonda de Lamarque dejo daños materiales

Regionales - Lamarque26/10/2025

En la noche de este sábado, alrededor de las 20:50, se registró un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 250, en proximidades de la rotonda de acceso a Lamarque. En el hecho estuvieron involucrados dos vehículos: un Renault Mégane conducido por una mujer oriunda de Pomona, y un Renault 18 en el que se trasladaba un hombre junto a su hijo menor de edad.

Lo más visto