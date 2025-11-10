El domingo 16 de noviembre desde las 17 horas en la Plaza Santa Genoveva se realizará una nueva edición de la fiesta internacional de la torta frita.
Escuela de adultos de Lamarque promueve habitos saludables
Con el propósito de promover hábitos de vida saludables desde un enfoque integral, la Escuela de Educación Básica para Adultos N° 23 de Lamarque, lleva adelante el proyecto “Viviendo Mejor: Ciencia, Movimiento y Alimentación Saludable”Regionales - Lamarque10/11/2025
El proyecto se estructura en tres instancias complementarias: una caminata saludable, una charla sobre nutrición y la elaboración de galletitas de avena y manzana a cargo del Área de Alimentación y Nutrición del Consejo Escolar, combinando la práctica del movimiento con el conocimiento científico y la educación alimentaria.
A lo largo de las actividades, los y las estudiantes reflexionaron sobre la importancia de mantener una vida activa, una alimentación equilibrada y un bienestar integral.
El proyecto de la escuela de adultos, se distingue por su carácter interdisciplinario y participativo, integrando conocimientos científicos (nutrición, salud, actividad física), herramientas tecnológicas (recursos digitales, aplicaciones de salud, recetas en línea) y estrategias de comunicación como charlas, redes sociales y folletería
El jefe comunal confirmó que las y los empleados del Municipio de Lamarque, percibirán un nuevo aumento en los haberes correspondientes a los meses de octubre y noviembre.
Estudiantes del CET N°20 en las Olimpiadas Nacionales de ConstruccionesRegionales - Lamarque31/10/2025
Las estudiantes de sexto año del CET N°20 de Lamarque —Hilary Ravanal, Abigail Díaz, Anabela Hernández y Samira Matamala— fueron seleccionadas para representar a la provincia de Río Negro en las Olimpiadas Nacionales de Construcciones, organizadas por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET).
Desde el área de Bromatología de Lamarque informan que se realizarán dos curso de manipulación de alimentos, uno de ellos el martes 4 y el miércoles 5 de noviembre.
La emoción de las semifinales y la gran final de vivirá en el Polideportivo de Lamarque.
En la noche de este sábado, alrededor de las 20:50, se registró un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 250, en proximidades de la rotonda de acceso a Lamarque. En el hecho estuvieron involucrados dos vehículos: un Renault Mégane conducido por una mujer oriunda de Pomona, y un Renault 18 en el que se trasladaba un hombre junto a su hijo menor de edad.
El municipio de Lamarque adquirió cinco nuevos vehículos que serán destinadas a distintas áreas municipales. La compra de los mismos demando una inversión de 250 millones de pesos.
Estudiantes del CEAER participaron de jornada de seguridad y primeros auxiliosRegionales - Lamarque23/10/2025
Se desarrolló en la sede Lamarque del CEAER una completa jornada de capacitación destinada a estudiantes y docentes. La actividad abordó temáticas clave vinculadas a la Seguridad en el uso de maquinarias, Primeros Auxilios y RCP, promoviendo herramientas fundamentales para la prevención y actuación ante emergencias laborales.
Un auto cayó al canal de la rotonda de acceso a Beltrán y ruta 250Regionales - Luis Beltrán08/11/2025
Un auto terminó, en la madrugada de éste sábado, dentro de un canal de riego en la rotonda de acceso a Luis Beltrán ubicada sobre ruta nacional 250.
En ruta nacional 22, proximidades de Coronel Belisle, un auto despistó y volcó dejando como saldo solo daños materiales.
Un hombre de 40 años de edad se repone favorablemente de las lesiones que sufrió en la tarde del sábado tras ser atropellado por un vehículo.