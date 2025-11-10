Escuela de adultos de Lamarque promueve habitos saludables

El proyecto se estructura en tres instancias complementarias: una caminata saludable, una charla sobre nutrición y la elaboración de galletitas de avena y manzana a cargo del Área de Alimentación y Nutrición del Consejo Escolar, combinando la práctica del movimiento con el conocimiento científico y la educación alimentaria.



A lo largo de las actividades, los y las estudiantes reflexionaron sobre la importancia de mantener una vida activa, una alimentación equilibrada y un bienestar integral.



El proyecto de la escuela de adultos, se distingue por su carácter interdisciplinario y participativo, integrando conocimientos científicos (nutrición, salud, actividad física), herramientas tecnológicas (recursos digitales, aplicaciones de salud, recetas en línea) y estrategias de comunicación como charlas, redes sociales y folletería