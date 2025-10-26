Colision cerca de la rotonda de Lamarque dejo daños materiales

Según las primeras averiguaciones, el automóvil que circulaba en sentido norte-sur fue impactado en uno de sus laterales por el otro vehículo que circulaba en sentido contrario, lo que provocó que ambos terminaran detenidos sobre la banquina.

Personal de salud de Lamarque se hizo presente en el lugar y examinó a la conductora del Renault Mégane, quien no presentó lesiones. En tanto, el menor que viajaba en el Renault 18 fue trasladado al hospital local para la realización de estudios preventivos, los cuales descartaron heridas.

A ambos conductores se les practicaron test de alcoholemia, arrojando resultados negativos. No obstante, se labró un acta de infracción debido a que el conductor del Renault 18 no contaba con licencia habilitante.

El hecho dejó únicamente daños materiales y ambos conductores se retiraron por sus propios medios tras las actuaciones de rigor.

Fuente Unidad Regional IV