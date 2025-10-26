Colision cerca de la rotonda de Lamarque dejo daños materiales

El municipio de Lamarque adquirió cinco nuevos vehículos que serán destinadas a distintas áreas municipales. La compra de los mismos demando una inversión de 250 millones de pesos.
En la noche de este sábado, alrededor de las 20:50, se registró un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 250, en proximidades de la rotonda de acceso a Lamarque. En el hecho estuvieron involucrados dos vehículos: un Renault Mégane conducido por una mujer oriunda de Pomona, y un Renault 18 en el que se trasladaba un hombre junto a su hijo menor de edad.Regionales - Lamarque26/10/2025
Según las primeras averiguaciones, el automóvil que circulaba en sentido norte-sur fue impactado en uno de sus laterales por el otro vehículo que circulaba en sentido contrario, lo que provocó que ambos terminaran detenidos sobre la banquina.
Personal de salud de Lamarque se hizo presente en el lugar y examinó a la conductora del Renault Mégane, quien no presentó lesiones. En tanto, el menor que viajaba en el Renault 18 fue trasladado al hospital local para la realización de estudios preventivos, los cuales descartaron heridas.
A ambos conductores se les practicaron test de alcoholemia, arrojando resultados negativos. No obstante, se labró un acta de infracción debido a que el conductor del Renault 18 no contaba con licencia habilitante.
El hecho dejó únicamente daños materiales y ambos conductores se retiraron por sus propios medios tras las actuaciones de rigor.
Fuente Unidad Regional IV
Se desarrolló en la sede Lamarque del CEAER una completa jornada de capacitación destinada a estudiantes y docentes. La actividad abordó temáticas clave vinculadas a la Seguridad en el uso de maquinarias, Primeros Auxilios y RCP, promoviendo herramientas fundamentales para la prevención y actuación ante emergencias laborales.
El Municipio de Lamarque comenzó con la colocación de los cestos de basura que han construido los estudiantes de 2º y 3º año del CET20 . La tarea inició por las escuelas rurales Nº 112 y 237.
En horas de la madrugada de éste sábado, personal policial de la Comisaría 17ª de Lamarque logró la detención de un individuo de 24 años de edad, domiciliado en esta localidad, tras ser sorprendido en el interior de una vivienda ajena.
Los estudiantes del CET N° 20 de Lamarque están culminando una importante obra comunitaria: la construcción del paredón perimetral del Hospital “Dr. Jorge Rebok” y la colocación de portones construidos en los talleres de la escuela.
En el marco de la 31ª Fiesta Nacional del Tomate y la Producción del 12 al 15 de marzo de 2026, se realizará la gran rifa tomatera.
