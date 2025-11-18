Concurso de precios por la pileta municipal

La Municipalidad de Luis Beltrán, llama a Concurso de Precios y Ofertas N° 18/2025 para la concesión del “BUFFET/CANTINA DEL PREDIO DE LA PILETA MUNICIPAL DE LUIS BELTRÁN” temporada 2025 / 2026.



Apertura de las propuestas / fecha límite para su presentación: 25 de noviembre 2025 – 11:00 hs. por ante la mesa de entradas de la Municipalidad de Luis Beltrán, momento en el cual se procederá a la apertura de sobres.



Lugar de apertura: El edificio de la Municipalidad de Luis Beltrán sito en calle: Casa de Tucumán N° 481 de Luis Beltrán, Prov. de Río Negro.



Adquisición del pliego:



https://docs.google.com/document/d/1_gkbsRl7PsKtftg2poY7hY-KfIX01uTn/edit?usp=drivesdk&ouid=109517180108920273199&rtpof=true&sd=true