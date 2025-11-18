Una menor, que estaba al mando de un ciclomotor, quiso esquivar un auto y terminó cayendo al suelo. El hecho ocurrió en Blas Parera y Roca de Luis Beltrán.
Concurso de precios por la pileta municipal
Convocan a concurso de precios y ofertas N 18/2025 por la pileta municipal.Regionales - Luis Beltrán18/11/2025
La Municipalidad de Luis Beltrán, llama a Concurso de Precios y Ofertas N° 18/2025 para la concesión del “BUFFET/CANTINA DEL PREDIO DE LA PILETA MUNICIPAL DE LUIS BELTRÁN” temporada 2025 / 2026.
Apertura de las propuestas / fecha límite para su presentación: 25 de noviembre 2025 – 11:00 hs. por ante la mesa de entradas de la Municipalidad de Luis Beltrán, momento en el cual se procederá a la apertura de sobres.
Lugar de apertura: El edificio de la Municipalidad de Luis Beltrán sito en calle: Casa de Tucumán N° 481 de Luis Beltrán, Prov. de Río Negro.
Adquisición del pliego:
https://docs.google.com/document/d/1_gkbsRl7PsKtftg2poY7hY-KfIX01uTn/edit?usp=drivesdk&ouid=109517180108920273199&rtpof=true&sd=true
Articulación público-privado Karu- Agencia Extensión Rural INTA Valle Medio para la Innovacion productiva.Regionales - Luis Beltrán17/11/2025
El dia miercoles se realizó en la Agencia INTA Valle Medio un Charla técnica con la Empresa Familiar - Karu, presentando productos con nanotecnologías para mejorar suelos productivos.
Se realizó el lanzamiento de la sexta y última fecha del Rally del Valle Medio que tendrá como epicentro la localidad de Luis Beltrán
Invitamos a la comunidad a participar de una nueva propuesta en el marco del cierre de los talleres realizados durante el año junto a la Municipalidad de Luis Beltrán y la Agencia de Extensión Rural (AER) INTA Valle Medio, que se realizará el miércoles 19 de noviembre a partir de las 13:30 horas en la Chacra Experimental de Luis Beltrán.
La provincia invierte $100 millones en obras de pavimento en Luis BeltránRegionales - Luis Beltrán13/11/2025
En la previa del aniversario de Luis Beltrán, el Gobernador Alberto Weretilneck se reunió con el Intendente Robin del Río y confirmó un aporte provincial de $100 millones para ejecutar obras de pavimentación que mejorarán la infraestructura y la circulación en la ciudad.
El pasado fin de semana, los más peques de la Escuela Municipal de Vóley de Beltrán participaron del Torneo Provincial Sub-12 disputado en la localidad de Ingeniero Jacobacci, representando a Luis Beltrán con cuatro equipos llenos de entusiasmo y compromiso.
El Intendente municipal Robin del Rio acompañado por su equipo de gobierno, recibió en la sala de prensa al artista Dr. Akmal Abdelrahman (Egipto) en el marco de un proyecto artístico internacional que une los 5 continentes e incluye Luis Beltrán como parte del mismo.
Más de 150 estudiantes y docentes participaron del Encuentro de Teatro "Al arte nos une"Regionales17/11/2025
Con gran entusiasmo y una destacada participación estudiantil, se llevó a cabo en Darwin el 3º Encuentro de Teatro “Al arte nos une”, una propuesta que reunió a más de 150 estudiantes y docentes de distintas escuelas del Valle Medio, consolidándose como un espacio único en la provincia de Río Negro.
En Beltrán, un hombre dejó las brasas de un asado encendidas y se generó un incendio.
