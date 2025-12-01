La tormenta género inconvenientes en Chimpay

En este marco, se realizaron tareas de limpieza manual en el sector conocido como “Puente de la Muerte”, en El Paso Batea, con el objetivo de despejar el paso a nivel y permitir la correcta circulación del agua.



Asimismo, en el Barrio Costanera se llevaron a cabo múltiples trabajos de desagote, asistiendo a las familias que se vieron afectadas por el ingreso de agua a sus viviendas.



En algunos sectores se debió cortar el tránsito por el estado en la que quedaron las calles linderas al canal donde se produjeron socavones de gran dimensión.