Un hombre intentó infructuosamente eludir el accionar policial de Chimpay con argumentos falsos, pero fue puesto al descubierto y terminó detenido.
La tormenta género inconvenientes en Chimpay
La Municipalidad de Chimpay en conjunto con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, trabajaron en diferentes sectores de la localidad para mejorar el escurrimiento del agua ante las intensas precipitaciones que afectaron calles y propiedades de vecinos.Regionales - Chimpay01/12/2025
En este marco, se realizaron tareas de limpieza manual en el sector conocido como “Puente de la Muerte”, en El Paso Batea, con el objetivo de despejar el paso a nivel y permitir la correcta circulación del agua.
Asimismo, en el Barrio Costanera se llevaron a cabo múltiples trabajos de desagote, asistiendo a las familias que se vieron afectadas por el ingreso de agua a sus viviendas.
En algunos sectores se debió cortar el tránsito por el estado en la que quedaron las calles linderas al canal donde se produjeron socavones de gran dimensión.
Cinco ofertas para llevar la energía eléctrica a 156 familias de ChimpayRegionales - Chimpay20/11/2025
El Gobernador Alberto Weretilneck encabezó la apertura de sobres donde se presentaron cinco ofertas para ejecutar la red eléctrica del Loteo Avicina en Chimpay, una obra que permitirá ampliar el servicio a 156 familias. Además, entregó aportes para continuar el Paseo del Peregrino, fortalecer el polideportivo local y adquirir una nueva autobomba para Bomberos Voluntarios.
"Desde mi mirada, lo que los grandes no Ven", proyecto preventivo-promocional de la Mesa Territorial de Chimpay, que busca poner en la escena social la voz de las infancias y adolescencias, desde los recursos simbólicos del Arte interpelar el mundo adulto.
En Chimpay se realizó una jornada de Atención Primaria de Salud Veterinaria con una sala que se instalo en el barrio Luis Landricina, como parte de las Prácticas Profesionales de los estudiantes de sexto año de la carrera de Medicina Veterinaria, en colaboración con la Municipalidad de Chimpay.
Este jueves 6 de noviembre, de 10 a 13 horas, se instalará una Sala de Atención Primaria de Salud Veterinaria en la Plaza del Barrio Luis Landriscina.
El sábado, durante el acto por el 37° aniversario del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Chimpay, se homenajeó a los iniciadores y miembros de la primera Comisión Directiva. Se realizó la entrega simbólica de la Escritura del predio a Bomberos Retirados y miembros fundadores de la institución.
El pasado sábado se llevó a cabo en el Polideportivo Municipal de Chimpay la capacitación “Elaboración de Almibarados”, a cargo de la Lic. Abigail Silva.
Jornada de sensibilización sobre consumos problemáticos en el ámbito laboralRegionales - Chimpay31/10/2025
El día lunes 10 de noviembre de 9 a 11 horas, en la Asociación chilena, Gabriela Mistral de Chimpay de realizará una jornada de sensibilización sobre consumos problemáticos en el ámbito laboral.
El Instituto Técnico Superior de Valle Medio CEAER, abrió sus preinscripciones para un nuevo año de formación técnica gratuita y de calidad, invitando a toda la comunidad a sumarse a su propuesta educativa para el ciclo lectivo 2026.
Un despiste seguido de vuelco se produjo, en la mañana de éste sábado, a la altura del kilómetro 1020 de la ruta nacional 22, entre las localidades de Darwin y Coronel Belisle.
En sectores de Chimpay cayó granizo que provocó importantes daños en la producción. En sectores a la lesión de los frutos se sumo que las plantas quedaron sin hojas e incluso con daños en ramas por el tamaño del granizo.