La tormenta género inconvenientes en Chimpay

La Municipalidad de Chimpay en conjunto con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, trabajaron en diferentes sectores de la localidad para mejorar el escurrimiento del agua ante las intensas precipitaciones que afectaron calles y propiedades de vecinos.

Regionales - Chimpay01/12/2025
IMG-20251201-WA0015

En este marco, se realizaron tareas de limpieza manual en el sector conocido como “Puente de la Muerte”, en El Paso Batea, con el objetivo de despejar el paso a nivel y permitir la correcta circulación del agua.


Asimismo, en el Barrio Costanera se llevaron a cabo múltiples trabajos de desagote, asistiendo a las familias que se vieron afectadas por el ingreso de agua a sus viviendas.


En algunos sectores se debió cortar el tránsito por el estado en la que quedaron las calles linderas al canal donde se produjeron socavones de gran dimensión.  

