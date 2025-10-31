Jornada de sensibilización sobre consumos problemáticos en el ámbito laboral

El día lunes 10 de noviembre de 9 a 11 horas, en la Asociación chilena, Gabriela Mistral de Chimpay de realizará una jornada de sensibilización sobre consumos problemáticos en el ámbito laboral.

Regionales - Chimpay31/10/2025
IMG-20251031-WA0008

 La actividad busca promover espacios de reflexión y sensibilización entre trabajadores y trabajadoras sobre los consumos problemáticos, a efectos de brindar herramientas que permitan la detección temprana, el abordaje y la prevención de las situaciones de consumo problemático en el ámbito laboral.


 Generar espacios de reflexión entre los diversos actores vinculados al mundo del trabajo a efectos de conocer, ampliar y fortalecer las redes sanitarias, las estrategias  terapéuticas y recursos existentes en los equipos territoriales que abordan los consumos problemáticos tanto del orden público como privado


 

La actividad está destinada a trabajadores de UOCRA, municipalidad, organismos provinciales y comunidad en general

