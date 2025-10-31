En la sede Chimpay del CEAER se vivieron momentos de gran emoción con la presentación de los trabajos finales de dos estudiantes que culminaron su formación técnica.
Jornada de sensibilización sobre consumos problemáticos en el ámbito laboral
El día lunes 10 de noviembre de 9 a 11 horas, en la Asociación chilena, Gabriela Mistral de Chimpay de realizará una jornada de sensibilización sobre consumos problemáticos en el ámbito laboral.Regionales - Chimpay31/10/2025
La actividad busca promover espacios de reflexión y sensibilización entre trabajadores y trabajadoras sobre los consumos problemáticos, a efectos de brindar herramientas que permitan la detección temprana, el abordaje y la prevención de las situaciones de consumo problemático en el ámbito laboral.
Generar espacios de reflexión entre los diversos actores vinculados al mundo del trabajo a efectos de conocer, ampliar y fortalecer las redes sanitarias, las estrategias terapéuticas y recursos existentes en los equipos territoriales que abordan los consumos problemáticos tanto del orden público como privado
La actividad está destinada a trabajadores de UOCRA, municipalidad, organismos provinciales y comunidad en general
Con el objetivo de fomentar desde la infancia hábitos de vida saludables, el Consejo Escolar, del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, junto al equipo de Salud Escolar del Ministerio de Salud, visitó la Escuela Primaria Nº 115 de Chimpay.
Con la instalación de un paquete de abejas para el desarrollo de una nueva colmena, los estudiantes del Taller Laboral de Apicultura de la EEBA Nº 27, anexo Chimpay, continúan avanzando en sus prácticas, consolidando paso a paso los conocimientos adquiridos en el aula y trasladándolos al campo productivo.
A partir de este sábado 1 de noviembre, en la nueva parcela del CEAER Anexo Chimpay, dará inicio la fase práctica del módulo “Diseño e Instalación de Sistemas de Riego”, correspondiente a las actividades que se desarrolla en el marco del Programa Crédito Fiscal – INET.
En el marco del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, se desarrollará en Chimpay una jornada de concientización
El 18 de noviembre se abrirán los sobres para dotar de energía y alumbrado al loteo Avicena I, una obra muy esperada por familias de Chimpay, cuya inversión supera los $410 millones.
La Subsecretaria de Cultura de la Municipalidad de Chimpay invita a disfrutar del planetario
Este 17 de octubre sumamos una desmalezadora Yomel modelo 1851 BRL y un acoplado Mauro de 4 toneladas con barandas, herramientas que permitirán optimizar las tareas de mantenimiento, limpieza y mejora en los espacios públicos, caminos y sectores rurales de Chimpay.
El día miércoles, el equipo fiscal de Choele Choel formuló cargos a un hombre de 29 años por el doble homicidio culposo ocurrido el 11 de julio.
El intendente municipal de Luis Beltrán, Robin del Rio acompañado de su equipo de Gobierno celebró el lanzamiento oficial de las actividades organizadas en el marco del 114° Aniversario de la ciudad.
Solo daños materiales dejó como saldo una colisión ocurrida en las primeras horas de éste jueves sobre ruta nacional 22, en el kilómetro 997, en la rotonda conocida popularmente como "rotonda del ACA".