Escritura de predio y nueva unidad 0km para bomberos de Chimpay

El sábado 1 de octubre, durante el acto por el 37° aniversario del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Chimpay, se homenajeó a los iniciadores y miembros de la primera Comisión Directiva. Se realizó la entrega simbólica de la Escritura del predio a Bomberos Retirados y miembros fundadores de la institución.

Regionales - Chimpay05/11/2025
Se agradeció a las políticas publicas Municipales, partiendo desde los inicios en el trámite de escrituración en tiempos de gestión del Ex Intendente Prof. Hugo Funes, hasta la finalización del mismo por parte del Intendente Gustavo Sepúlveda.

 

Se agradeció enormemente el trabajo de la Escribana Erika Rach de Choele Choel, quien dono su trabajo a la institución y que gracias a ellos se pudo lograr escriturar del predio a nombre de la Asociación.

 

Se agradeció también el apoyo de la comunidad y del sector privado por parte de las empresas: Global Oil S.RL; La Conquista S.A.; TGS; Emelka S.A.

 

Gracias a aportes concretos se  adquirió nuevo equipamiento por más de $9.000.000, mejorando así la capacidad de respuesta y la Seguridad de los bomberos y bomberas.

 

También los integrantes del Cuerpo Activo recibieron una grata sorpresa: la presentación de una nueva unidad 0 km, una Toyota Hilux 4x4, que se suma al parque automotor de la institución.

 

Esta adquisición representa un hito histórico para la Asociación, ya que es la primera vez que se incorpora un vehículo 0 km con fondos propios, fruto del esfuerzo y la administración responsable de la Comisión Directiva.

 

El nuevo Móvil 07 será destinado a tareas de ataque rápido. Su incorporación permitirá reforzar la capacidad operativa del cuartel, especialmente en la lucha contra incendios forestales y en otras intervenciones que demanden una respuesta inmediata.

 

