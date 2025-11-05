Escritura de predio y nueva unidad 0km para bomberos de Chimpay

Este jueves 6 de noviembre, de 10 a 13 horas, se instalará una Sala de Atención Primaria de Salud Veterinaria en la Plaza del Barrio Luis Landriscina.
El sábado 1 de octubre, durante el acto por el 37° aniversario del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Chimpay, se homenajeó a los iniciadores y miembros de la primera Comisión Directiva. Se realizó la entrega simbólica de la Escritura del predio a Bomberos Retirados y miembros fundadores de la institución.Regionales - Chimpay05/11/2025
Se agradeció a las políticas publicas Municipales, partiendo desde los inicios en el trámite de escrituración en tiempos de gestión del Ex Intendente Prof. Hugo Funes, hasta la finalización del mismo por parte del Intendente Gustavo Sepúlveda.
Se agradeció enormemente el trabajo de la Escribana Erika Rach de Choele Choel, quien dono su trabajo a la institución y que gracias a ellos se pudo lograr escriturar del predio a nombre de la Asociación.
Se agradeció también el apoyo de la comunidad y del sector privado por parte de las empresas: Global Oil S.RL; La Conquista S.A.; TGS; Emelka S.A.
Gracias a aportes concretos se adquirió nuevo equipamiento por más de $9.000.000, mejorando así la capacidad de respuesta y la Seguridad de los bomberos y bomberas.
También los integrantes del Cuerpo Activo recibieron una grata sorpresa: la presentación de una nueva unidad 0 km, una Toyota Hilux 4x4, que se suma al parque automotor de la institución.
Esta adquisición representa un hito histórico para la Asociación, ya que es la primera vez que se incorpora un vehículo 0 km con fondos propios, fruto del esfuerzo y la administración responsable de la Comisión Directiva.
El nuevo Móvil 07 será destinado a tareas de ataque rápido. Su incorporación permitirá reforzar la capacidad operativa del cuartel, especialmente en la lucha contra incendios forestales y en otras intervenciones que demanden una respuesta inmediata.
El pasado sábado se llevó a cabo en el Polideportivo Municipal de Chimpay la capacitación “Elaboración de Almibarados”, a cargo de la Lic. Abigail Silva.
El día lunes 10 de noviembre de 9 a 11 horas, en la Asociación chilena, Gabriela Mistral de Chimpay de realizará una jornada de sensibilización sobre consumos problemáticos en el ámbito laboral.
En la sede Chimpay del CEAER se vivieron momentos de gran emoción con la presentación de los trabajos finales de dos estudiantes que culminaron su formación técnica.
Con el objetivo de fomentar desde la infancia hábitos de vida saludables, el Consejo Escolar, del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, junto al equipo de Salud Escolar del Ministerio de Salud, visitó la Escuela Primaria Nº 115 de Chimpay.
Con la instalación de un paquete de abejas para el desarrollo de una nueva colmena, los estudiantes del Taller Laboral de Apicultura de la EEBA Nº 27, anexo Chimpay, continúan avanzando en sus prácticas, consolidando paso a paso los conocimientos adquiridos en el aula y trasladándolos al campo productivo.
A partir de este sábado 1 de noviembre, en la nueva parcela del CEAER Anexo Chimpay, dará inicio la fase práctica del módulo “Diseño e Instalación de Sistemas de Riego”, correspondiente a las actividades que se desarrolla en el marco del Programa Crédito Fiscal – INET.
En el marco del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, se desarrollará en Chimpay una jornada de concientización
El Poder Judicial de Río Negro llevó a cabo el sorteo de potenciales jurados populares, mediante el cual se seleccionaron 3.600 personas que podrán integrar tribunales populares durante los años 2026 y 2027.
El Centro de Especialización en Asuntos Económicos Regionales dirá presente nuevamente en la novena edición de la Expo Emprende Valle Medio. Este año el Instituto Técnico Superior llega con una propuesta articulada junto a la empresa Techint-Sacde y la Secretaria de Trabajo de Río Negro.
Los abuelos ayudan a su nieta, pero el padre también deberá cubrir los gastos de su hijaRegionales - Luis Beltrán04/11/2025
Una mujer que vive con su hija en una casa alquilada se ocupa íntegramente del cuidado de la nena. Recibe ayuda económica de los abuelos paternos, quienes suelen quedarse con la chica los fines de semana. El padre de la nena no tiene empleo registrado y no se hace cargo de los gastos.