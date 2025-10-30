Con la instalación de un paquete de abejas para el desarrollo de una nueva colmena, los estudiantes del Taller Laboral de Apicultura de la EEBA Nº 27, anexo Chimpay, continúan avanzando en sus prácticas, consolidando paso a paso los conocimientos adquiridos en el aula y trasladándolos al campo productivo.
Taller sobre nutrición y salud bucal en Chimpay
Con el objetivo de fomentar desde la infancia hábitos de vida saludables, el Consejo Escolar, del Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro, junto al equipo de Salud Escolar del Ministerio de Salud, visitó la Escuela Primaria Nº 115 de Chimpay.
La jornada hizo hincapié en la importancia de una buena alimentación y la higiene bucodental en el cuidado integral de la salud.
La propuesta estuvo encabezada por la referente del Área de Alimentación y Nutrición, Mariana González, y en esta oportunidad se sumaron Ariela Conde, referente de Salud Escolar para Chimpay y Coronel Belisle, y el odontólogo Juan Martín Keheler, profesional del hospital local.
A través de juegos, dinámicas grupales y charlas adaptadas, niños y niñas participaron activamente en actividades que les permitieron comprender cómo la alimentación equilibrada y el cuidado diario de la boca contribuyen a una infancia más saludable. “Educar en hábitos desde temprana edad es clave para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida”, destacaron los profesionales.
Durante la propuesta se abordaron temas como la elección de alimentos nutritivos, importancia de incorporar frutas y verduras en la dieta diaria, el rol del agua como bebida principal, la prevención de caries mediante el correcto cepillado dental, y la reducción del consumo de azúcares y productos ultraprocesados.
Como cierre de la jornada, cada estudiante recibió un cepillo dental como obsequio, con el fin de reforzar el compromiso con la higiene bucodental diaria.
Esta actividad se enmarca dentro de las políticas articuladas entre el Ministerio de Educación y Derechos Humanos y el Ministerio de Salud, que impulsan acciones territoriales para promover escuelas saludables, integrando el aprendizaje con el bienestar físico, emocional y social.
A partir de este sábado 1 de noviembre, en la nueva parcela del CEAER Anexo Chimpay, dará inicio la fase práctica del módulo “Diseño e Instalación de Sistemas de Riego”, correspondiente a las actividades que se desarrolla en el marco del Programa Crédito Fiscal – INET.
Chimpay Rosa
En el marco del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama, se desarrollará en Chimpay una jornada de concientización
El 18 de noviembre se abrirán los sobres para dotar de energía y alumbrado al loteo Avicena I, una obra muy esperada por familias de Chimpay, cuya inversión supera los $410 millones.
La Subsecretaria de Cultura de la Municipalidad de Chimpay invita a disfrutar del planetario
Este 17 de octubre sumamos una desmalezadora Yomel modelo 1851 BRL y un acoplado Mauro de 4 toneladas con barandas, herramientas que permitirán optimizar las tareas de mantenimiento, limpieza y mejora en los espacios públicos, caminos y sectores rurales de Chimpay.
Bomberos de Chimpay y policía de esa ciudad intervinieron, el miércoles, en auxilio de una persona que sufrió un siniestro con su vehiculo.
Macro operativo por presunto abuso de armas y ganado de dudosa procedencia
La policía de Río Negro tuvo una intensa y extensa intervención, durante la jornada de éste miércoles, en la zona urbana y rural de Chimpay.
Con una gran cantidad de participantes se realizó el viernes 24 el selectivo para el escenario de la Fiesta nacional del Folklore y la familia.
El día miércoles, el equipo fiscal de Choele Choel formuló cargos a un hombre de 29 años por el doble homicidio culposo ocurrido el 11 de julio.
El intendente municipal de Luis Beltrán, Robin del Rio acompañado de su equipo de Gobierno celebró el lanzamiento oficial de las actividades organizadas en el marco del 114° Aniversario de la ciudad.