Taller sobre nutrición y salud bucal en Chimpay

La jornada hizo hincapié en la importancia de una buena alimentación y la higiene bucodental en el cuidado integral de la salud.



La propuesta estuvo encabezada por la referente del Área de Alimentación y Nutrición, Mariana González, y en esta oportunidad se sumaron Ariela Conde, referente de Salud Escolar para Chimpay y Coronel Belisle, y el odontólogo Juan Martín Keheler, profesional del hospital local.



A través de juegos, dinámicas grupales y charlas adaptadas, niños y niñas participaron activamente en actividades que les permitieron comprender cómo la alimentación equilibrada y el cuidado diario de la boca contribuyen a una infancia más saludable. “Educar en hábitos desde temprana edad es clave para prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida”, destacaron los profesionales.



Durante la propuesta se abordaron temas como la elección de alimentos nutritivos, importancia de incorporar frutas y verduras en la dieta diaria, el rol del agua como bebida principal, la prevención de caries mediante el correcto cepillado dental, y la reducción del consumo de azúcares y productos ultraprocesados.



Como cierre de la jornada, cada estudiante recibió un cepillo dental como obsequio, con el fin de reforzar el compromiso con la higiene bucodental diaria.



Esta actividad se enmarca dentro de las políticas articuladas entre el Ministerio de Educación y Derechos Humanos y el Ministerio de Salud, que impulsan acciones territoriales para promover escuelas saludables, integrando el aprendizaje con el bienestar físico, emocional y social.