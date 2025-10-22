Chimpay Rosa

En el marco del Mes de la Lucha contra el Cáncer de Mama,  se desarrollará en Chimpay una jornada de concientización

Regionales - Chimpay22/10/2025
IMG-20251022-WA0004

En este marco se invita a la comunidad a participar de una tarde especial de concientización, encuentro y actividades.


La misma será el Jueves 23 de octubre, a las 14:30 horas en la Asociación Chilena


Durante la jornada habrá una Charla de prevención y alimentación saludable. Actividades recreativas. Merienda (asistir con mate). Testimonios. Caminata Octubre Rosa (org. Biblioteca Popular)


Están todos invitados a sumarse a vestir de rosa y a compartir un mensaje de vida, prevención y solidaridad.

