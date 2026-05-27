Nadador del Sporstman campeón sudameridano en Chile

Emanuel se consagró campeón, obteniendo el primer puesto en la prueba de 100 metros espalda, logrando así un importante reconocimiento a nivel internacional. También fue integrante del equipos ganador en la categoría posta 4*100 combinados.

La competencia se desarrollo del 22 al 24 de mayo en el Centro Acuático Kristel Köbrich, de Santiago de Chile.

El Torneo “Promesas Olímpicas Sudamericanas” reunió a los mejores nadadores entre 10 y 13 años de 10 países (Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador y Brasil).

En este torneo el seleccionado argentino fue con los mejores representantes femeninos y masculinos en categorías infantil y menor, entre ellos el nadador Emanuel Moya.

Desde sportsman destacaron que “Ema” (con la dirección técnica de Gustavo “Gusti” Gónzalez y el entrenamiento diario que realiza en la pileta de Sportsman), se coronó Campeón Sudamericano en 100m espalda y también alcanzó el 1º puesto junto a sus compañeros de Selección en la prueba de relevos 4x100m combinados, además de un 4º puesto en 50m libres.

Asimismo, es de destacar que simultáneamente otras dos nadadoras de Sportsman Club, Josefina Segatori Rossi y Paulina Ramello participaron en el Torneo Argentino en la Categoría Cadetes en la ciudad de Santiago del Estero (RA), con excelentes resultados y la compañía del entrenador Gustavo Gonzalez.